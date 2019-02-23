Kullanılmayan okul lojmanı alev alev yandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Çınar köyünde kullanılmayan okul lojmanında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıllarda eğitim öğretime kapatılan Çınar köyü ilkokulu bahçesinde bulunan okul lojmanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve tüm lojmanı saran yangını gören köylüler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine gelen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası okul lojmanı tamamen kullanılamaz hale gelirken lojmanın boş olmasından dolayı herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Olayda maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili Jandarma soruşturma başlattı.



