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Kullanılmayan otelden 150 bin liralık eşya çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 12:43 | Son Güncelleme

KARS'da kullanılmayan otelden 150 bin lira değerinde eşya çalan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kullanılmayan otelden 150 bin liralık eşya çaldılar

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS'da kullanılmayan otelden 150 bin lira değerinde eşya çalan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Merkez Halitpaşa Mahallesi çevre yolu yakınlarında bulunan ve kullanılmayan otele giren hırsızlar yemek dinlendirme dolabı, servis dolabı ve havalandırma cihazı ile çok sayıda yer altı aydınlatma projektörünü çaldı. Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ve aracılık ederek hırsızlık yoluyla elde ettiği eşyaları sattığı belirlenen 4 şüpheliden 2'si yakalandı. Yapılan aramalarda değeri yaklaşık 150 bin lira olan 2 yemek dinlendirme ve servis dolabı, 1 havalandırma cihazı ve 17 yer altı aydınlatma projektörü ele geçirildi. Adliyeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri diğer 2 şüpheliyi arıyor.

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Kullanılmayan otelden 150 bin liralık eşya çaldılarKullanılmayan otelden 150 bin liralık eşya çaldılar

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