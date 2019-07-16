HABER

Kullanılmayan tesiste yangın: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 14:57 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde kullanılmayan bir dinlenme tesisinde öğle saatlerinde çıkan yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti.Merkez Mahallesi Deniz Caddesi diskolar bölgesinde bulunan tesisin havuz kısmında bulunan kulübede yangın çıktı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde kullanılmayan bir dinlenme tesisinde öğle saatlerinde çıkan yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti.
Merkez Mahallesi Deniz Caddesi diskolar bölgesinde bulunan tesisin havuz kısmında bulunan kulübede yangın çıktı. Küçük çaplı patlamalarında meydana geldiği yangını çevredeki vatandaşlar fark ederek itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiyeciler yangını etrafa sıçramadan söndürdü. Bir itfaiye erin yangın alanını incelerken ceset farketti. Polis ekipleri çevreyi güvenlik bandı çekerek olay yerine giriş çıkışları kapatırken, olay yeri inceleme ekibi ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı olay yerine geldi. Yapılan inceleme konusunda İdris Çoktan’ın (48) kömürleşmiş cesedi önce Kemer Devlet Hastanesi morguna burada yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden İdris Çoktan’ın beraber yaşadığı 4 köpeği Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Evi yetkilileri tarafından koruma altına alındı.

Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptıGörülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı
Tecavüzle suçlanan profesöre 27 yıl 6 ay hapis talebi (2) YenidenTecavüzle suçlanan profesöre 27 yıl 6 ay hapis talebi (2) Yeniden
Ayvalık’ta 65 göçmen jandarmadan kaçamadıAyvalık’ta 65 göçmen jandarmadan kaçamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Transferi Arabistan'ı karıştırdı

Transferi Arabistan'ı karıştırdı

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Sancaktepe'de minibüse çarpan halk otobüsü dükkana girdi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü dükkana girdi!

Herkesin gözü önünde dehşet saçtı! Hamile eşine ve arkadaşına kurşun yağdırdı

Sokak ortasında dehşet! Hamile eşi ve arkadaşına kurşun yağdırdı

Dehşet evi! Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.