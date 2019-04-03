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Kullanılmayan tren vagonu alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 13:06 | Son Güncelleme

ADANA Tren Garı'nda park halinde bulunan kullanılmayan vagon, parçalara ayrılırken alev alarak yandı.

Kullanılmayan tren vagonu alev alev yandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA Tren Garı'nda park halinde bulunan kullanılmayan vagon, parçalara ayrılırken alev alarak yandı.
Olay, Seyhan İlçesi Tren Garı'nda meydana geldi. İddiaya göre, gar görevlileri kullanımdan kaldırılan bir vagonu parçalamak için çalışma başlattı. Kesim sırasında çıkan kıvılcımlardan dolayı vagon yanmaya başladı. Hızla büyüyen alevler kentin birçok noktasından görüldü. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede mühadale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kullanılmayan tren vagonu alev alev yandıKullanılmayan tren vagonu alev alev yandıKullanılmayan tren vagonu alev alev yandıKullanılmayan tren vagonu alev alev yandı

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