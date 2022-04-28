Kullanılmış çoraplarından 1600 sterlin kazanıyor! "Ne kadar terli o kadar iyi!"

Billy-Joe Gray isimli OnlyFans kullanıcısı genç, çoraplarının çiftinden onlarca sterlin kazandığını idda etti. Çoraplarının çiftini 10 ila 30 sterlin arasında satan genç adam haftada en az 12 çift çorap sattığını ve bunun ona neredeyse 360 sterlin kazandırdığını söyledi. Gray, çorapları kilitli poşetlerde müşterilerine kargolamadan önce günlerce giydiğini ve hatta ekstra bir ücret karşılığında müşterilerin özel isteklerini de dikkate aldığını belirtti.

AİLESİ DESTEKÇİ

Bu sıradışı kariyer seçiminin aile ve arkadaş çevresinde problem olmadığını ve çabalarının desteklendiğini belirten genç adamın yeterince terlemek için spor salonuna gittiği bir günü paylaştığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İLGİNÇ TALEPLERİ VAR

Bir yılı aşkın süredir OnlyFans üzerinden para kazandığını söyleyen Londra’lı Billy-Joe, site aracılığıyla birçok kişinin ondan kullanılmış boxer ve spor kıyafeti gibi ilginç taleplerde bulunduklarını da ekledi. Düzenli alıcıları olduğunu söyleyen genç adam, müşterileri için belirli günlerde spor salonuna gidip bolca terliyorlar ve bir ila üç gün kadar giydiği bu giysileri onlara ulaştırıyor.

GİZLİ AMBALAJLARDA ULAŞTIRIYOR

"Ne kadar terlersem ve pis kokarlarsa o kadar iyi. Koşmaya falan giderim, onları kilitli bir torbaya koyarım ve sonra evde ebeveynleri, kocaları ya da aileleriyle yaşıyorlarsa diye gizli ambalajlara koyup kargolarım." dedi.



