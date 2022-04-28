Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kullanılmış çoraplarından 1600 sterlin kazanıyor! "Ne kadar terli o kadar iyi!"

Kullanılmış çoraplarından 1600 sterlin kazanıyor! "Ne kadar terli o kadar iyi!"

28.04.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 yaşındaki Billy-Joe Gray, sıradan bir OnlyFans kullanıcısıydı. Nişanlısıyla beraber kullandığı hesaba gelen bir mesajın ardından kullanılmış çoraplarını kazanarak para kaza kazanabileceğini fark etti. Şimdi kullanılmış çoraplarını satarak oldukça yüksek bir meblağ kazanıyor.

Kullanılmış çoraplarından 1600 sterlin kazanıyor! "Ne kadar terli o kadar iyi!"

Billy-Joe Gray isimli OnlyFans kullanıcısı genç, çoraplarının çiftinden onlarca sterlin kazandığını idda etti. Çoraplarının çiftini 10 ila 30 sterlin arasında satan genç adam haftada en az 12 çift çorap sattığını ve bunun ona neredeyse 360 sterlin kazandırdığını söyledi. Gray, çorapları kilitli poşetlerde müşterilerine kargolamadan önce günlerce giydiğini ve hatta ekstra bir ücret karşılığında müşterilerin özel isteklerini de dikkate aldığını belirtti.

Yetişkin film yıldızı Belle Delphin sessizliğini bozdu! Ampul yediği video sosyal medyayı salladıYetişkin film yıldızı Belle Delphin sessizliğini bozdu! Ampul yediği video sosyal medyayı salladı

AİLESİ DESTEKÇİ

Bu sıradışı kariyer seçiminin aile ve arkadaş çevresinde problem olmadığını ve çabalarının desteklendiğini belirten genç adamın yeterince terlemek için spor salonuna gittiği bir günü paylaştığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

19 yaşındaki rapçi Bhad Bhabie, sosyal medyadan eleştirilince OnlyFans kazancının makbuzlarını paylaştı19 yaşındaki rapçi Bhad Bhabie, sosyal medyadan eleştirilince OnlyFans kazancının makbuzlarını paylaştı

İLGİNÇ TALEPLERİ VAR

ÇORAP

Bir yılı aşkın süredir OnlyFans üzerinden para kazandığını söyleyen Londra’lı Billy-Joe, site aracılığıyla birçok kişinin ondan kullanılmış boxer ve spor kıyafeti gibi ilginç taleplerde bulunduklarını da ekledi. Düzenli alıcıları olduğunu söyleyen genç adam, müşterileri için belirli günlerde spor salonuna gidip bolca terliyorlar ve bir ila üç gün kadar giydiği bu giysileri onlara ulaştırıyor.

Mona Lisa tablosuna aşık olduğunu söyleyen ressamdan ilginç itiraf! “Cinsel ilişki içindeyim”Mona Lisa tablosuna aşık olduğunu söyleyen ressamdan ilginç itiraf! “Cinsel ilişki içindeyim”

GİZLİ AMBALAJLARDA ULAŞTIRIYOR

"Ne kadar terlersem ve pis kokarlarsa o kadar iyi. Koşmaya falan giderim, onları kilitli bir torbaya koyarım ve sonra evde ebeveynleri, kocaları ya da aileleriyle yaşıyorlarsa diye gizli ambalajlara koyup kargolarım." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şifalanmak için gittiği yerde onu ölüm bekliyordu!Şifalanmak için gittiği yerde onu ölüm bekliyordu!
9 kadınla aynı anda evlenmişti! "Seks rotası çiziyoruz"9 kadınla aynı anda evlenmişti! "Seks rotası çiziyoruz"
Dünyada bir ilk! Mastürbasyon yaparken ciğerini yırttıDünyada bir ilk! Mastürbasyon yaparken ciğerini yırttı
Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden oldu

Tek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden oldu

Seks oyuncağıyla şaka yapınca sonu kötü bitti

Seks oyuncağıyla şaka yapınca sonu kötü bitti

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

“Çıplaklık vadetmiyorum” dedi! Milyonlarca takipçiye ulaştı

“Çıplaklık vadetmiyorum” dedi! Milyonlarca takipçiye ulaştı

İlginizi Çekebilir

Elon Musk’a tepki yağdı! “Twitter’ı satın almak yerine…”

Elon Musk’a tepki yağdı! “Twitter’ı satın almak yerine…”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Seks oyuncağıyla şaka yapınca sonu kötü bitti

Seks oyuncağıyla şaka yapınca sonu kötü bitti

Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.