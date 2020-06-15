Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak ayda 642 bin lira kazandı!

Vonk, ünlü modellerin müstehcen ve cinsel ilişki videolarını para karşılığı üyelere satıldığı sitede, spor yaparken kokan ayakkabılarını ve iç çamaşırlarını hayranlarına satarak ayda 75.000 sterlin kazandığını söyledi.

Bu sayede kısa sürede servet elde ettiğini söyleyen Yaela hayranlarından gelen yoğun talep üzerine, çorap ayakkabı ve iç çamaşırlarını yıkamadığını bu nedenle çamaşır makinesine ihtiyacı olmadığını, bir defa kirlettiği eşyalarını hayranlarına satıp yenilerini aldığını söyledi.

Balerin olarak hayatını sürdürürken, intnernet üzerinden kullanılmış eşyalarını satarak hayatını kazanmaya başlayan Yaela, şayet balerin olarak kariyerine devam etmiş olsaydı, corona virüsü yüzünden büyük ekonomik sıkıntı yaşayacağını hatta balerin arkadaşlarının iş bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Yaela, ilk kullanılmış eşyalarını satmaya başladığında bu kadar talep olacağını hayal etmediğini söyledi.

Bir süre gece mekanlarında direk dansçısı olarak çalıştığını söyleyen Yaela, hayranlarının özellikle kendisinden spor yaparken giydiği taytını talep ettiklerini söyledi.

