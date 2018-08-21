GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'in merkez Şehitkamil Belediyesince hayata geçirilen giysi kumbaralarında toplanan kıyafetler, temizlenip ambalajlandıktan sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.
Şehrin 8 farklı noktasındaki kumbaralarda biriken kıyafetler, belediye görevlileri tarafından toplanarak geri dönüşüm merkezinde temizlendikten sonra vatandaşların hizmetine sunuluyor.
Yaklaşık 3 ay önce başlatılan "Giysilerinize bir şans daha tanıyın" kampanyası kapsamında, yaklaşık 20 bin parça kıyafet toplandı.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak geri dönüşüme büyük önem verdiklerini söyledi.
Daha önce geri dönüştürülebilir ürünlerin çöpe atılmaması için MÖP Katı Atık Toplama ve Araştırma Projesi'ni geliştirdiklerini hatırlatan Fadıloğlu, şimdi de kullanılmış giysilerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için kentin değişik noktalarına giysi kumbaraları koyduklarını dile getirdi.
Türkiye'de hayat standartlarının yükselmesiyle birlikte insanların, kıyafetlerini, kullanılabilir halde olmasına rağmen kullanmadıklarını anlatan Fadıloğlu, "Bu da sorun haline geliyor. Bundan hareketle 'Giysilerinize bir şans daha tanıyın' kampanyası adı altında 8 noktaya giysi kumbarası koyduk. 12 tane daha ilave edeceğiz. "dedi.
Fadıloğlu, kumbaralar sayesinde vatandaşların, modasının geçtiğini düşündüğü, bedenlerine uymayan kıyafetlerin geri dönüşümünü sağlayabileceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bu kumbaralarda toplanan kıyafetler merkezimize götürülerek hanım kardeşlerimiz tarafından yıkanıp, ütülenip, ambalajlanıyor. Bu şekilde ikinci bir hayat kazanıyor. Gıda bankası sayesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, ekonomik anlamda destek oluyoruz. Biz sıfır kıyafetler de dağıtıyorduk. Bu proje sayesinde ürün fazla olunca daha çok sunma imkanı oldu. Vatandaşlarımız, ihtiyaç fazlasını değerlendirmek isterlerse biz emirlerindeyiz. Hem yardımlaşmayı arttırıyoruz hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyoruz. Zengin, imkanı olan vatandaşlarımızın, ihtiyaç sahiplerine ulaşması için aracı oluyoruz. Biz sadece aracıyız. Bu desteği verenlere yürekten teşekkür ederim. Onların sayesinde kıyafetler ikinci bir hayat buluyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Zaten projenin amacı da bu."
Belediye olarak elektronik eşyalar ve mobilyaların geri dönüşümüyle ilgili de çalıştıklarına değinen Fadıloğlu, "Biz vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her noktada destek vermeye gayret gösteriyoruz. Giysi de bunlardan bir tanesi. Bayram da yakın ama bayramın dışında da biz bunları kabul ediyoruz. Yeter ki bize ulaşsınlar. Biz de onları gerçek sahiplerine ulaştıralım." diye konuştu.
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