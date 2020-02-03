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Kullanılmış tavalar, yoğurt kaseleri, şişeler 5 yıldızlı oteli süslüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:00 | Son Güncelleme

Antalya'da Sıfır Atık Projesi'nden esinlenen bir otelin çalışanları, yeniden tasarladıkları atık malzemeleri dekorasyonda kullanarak misafirlerini şaşırtıyor - 5 yıldızlı otelin peyzaj mimarı Filiz Çelik: - "Dekorasyonda kullandığımız bütün ürünlerimizi doğadan ve atık malzemelerden kullanıyoruz. Aklınıza gelebilecek her şeyi dekorasyon için değerlendiriyoruz"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da 5 yıldızlı bir otelin duvarlarını, odalarını, lobisini, bahçesini kullanılmış, eskimiş veya işlevini yitirmiş eşyalardan yapılan dekor ürünleri süslüyor.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan ve geçen yıl dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez ile İngiliz şarkıcı Anne Marie'yi ağırlayan otel, sıfır atık projesi kapsamında, kullanılmış malzemelerin yeniden değerlendirilmesi için bir çalışma başlattı.

Otel personelinin de yer aldığı çalışmada, arızalanan, eskiyen, işlevini yitiren malzemelerin toplanarak geri dönüşümlerinin nasıl sağlanacağına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Malzemeler dekorasyon için kullanılmaya karar verildi. Bir dönem içinde patates, köfte kızartılan kullanılmayacak haldeki tavaların üzerine resimler yapılarak duvarlara asıldı.

Boşalan yoğurt kaselerinin içine de çiçek dikildi. Kaselerin etrafına hasır iplerle şekiller yapıldı, balkonlara, koridorlara yerleştirildi.

Arızalanan ve işlevini yitiren eski golf aracı da boyanıp, çiçeklerle donatıldı. Araç, bahçe dekorasyonunun vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

Boşalan soda, meyve suyu şişeleri de vazo olarak tercih edildi. Bahçede kuruyan dallar, odun parçaları, ağaçlardan düşen kozalaklar da toplanıp, süslemelerde yerini aldı. Kuru dallardan geyik, ağaç gibi çeşitli süsler yapan ekip, atık malzemelerden yılbaşı, sevgililer günü gibi özel günlere uygun da farklı çalışmalar yapıyor.

- Çöpe atılacak malzemeler sanat eserine dönüşüyor

Regnum Carya Peyzaj Mimarı Filiz Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne destek olmak için çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Zevkli ve yaratıcı bir ekiple kolları sıvadıklarını vurgulayan Çelik, atılmak üzere olan malzemelere ikinci bir kullanım şansı tanıdıklarını kaydetti.

Bu doğrultuda çok güzel eserler ortaya çıktığını anlatan Çelik, "Dekorasyonda kullandığımız bütün ürünlerimizi doğadan ve atık malzemelerden kullanıyoruz. Aklınıza gelebilecek her şeyi dekorasyon için değerlendiriyoruz. Palmiyenin gövdesini kozalakla, kuru dallarla birleştirip, heykeller yapıyoruz. Çöpe atılacak malzemeler sanat eserine dönüşüyor ve otelimizi süslüyor." diye konuştu.

Çevreci bir otel olduklarını, geri dönüşüme çok önem verdiklerini aktaran Çelik, işi biten bir malzemenin atılmadan önce nasıl değerlendirilebileceği yönünde görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Çelik, personelin de, emeğinin karşılığını görünce çalışmaya dört elle sarıldığını ifade etti.

Eserlerin, otele gelen tatilcilerin de çok hoşuna gittiğini belirten Çelik, "Ziyaretçilerimiz, süslemeleri nereden aldığımızı soruyor, biz de daha önceden tava olarak kullanıldığını ya da yoğurt kasesi olduğunu söylüyoruz, çok şaşırıyorlar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Filiz Çelik geri dönüşüm Regnum sanat tasarım tava

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