Kullanıma kapalı tarihi camide kaçak kazı

Erkan BAY/BASKİL (Elazığ),(DHA)- ELAZIĞ’ın Baskil ilçesinde 300 yıllık olduğu tahmin edilen ve 30 yıldır ibadete kapalı olan camide kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı. Bölge halkı, camide daha önce de kazı yapıldığını belirterek, restorasyon istedi.

Söğütdere köyünden bulunan ve 300 yıllık olduğu tahmin edilen Harde Camisi'nde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. 30 yıldır ibadete kapalı olan camide kaçak kazı yapanların 3 çukur açtığını söyleyen köy sakinlerinden Barış Etöz, burada daha önce de kaçak kazı yapıldığını söyledi. Caminin restorasyonu yapılıp ibadete açılmasını talep eden Etöz, "Tarihi cami define uğruna defalarca kazıldı. Yıllar önce birçok köyün halkı bayram namazlarını gelip bu camide kılarmış. Bu cami tarihi bir camidir. Bu cami tüm Baskil ve civarı tarafından bilinen ve birçok anının yaşandığını yerdir. Camimiz mutlaka restore edilmeli. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapanların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

FOTOĞRAFLI



