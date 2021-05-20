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‘’Kullanımdaki Aşılar Tüm Varyantlara Karşı Etkili’’

20.05.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WHO, Avrupa'da salgınla mücadelede şu anda uygulanan Corona virüsü aşılarının, dolaşımdaki tüm varyantlara karşı koruma sağlayabildiğini açıkladı

‘’Kullanımdaki Aşılar Tüm Varyantlara Karşı Etkili’’

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa'da salgınla mücadelede şu anda uygulanmakta olan Corona virüsü aşılarının, dolaşımda olan ve endişe yaratan tüm varyantlara karşı koruma sağlayabildiğini açıkladı.

WHO Avrupa Bölge Direkörü Hans Kluge, sağlık yetkililerinin Hindistan'da ortaya çıkan bir varyantın neden olduğu artan vaka sayısına karşı uyanık kalınması gerektiğini söyledi; ancak aşı ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin bu virüs türünün yayılmasını önlemeye yardımcı olacağını vurguladı.

Kluge basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Şimdiye kadar ortaya çıkan tüm Corona virüsü varyantları mevcut, onaylanmış aşılara yanıt veriyor" dedi.

Avrupa'nın dört bir yanındaki ülkeler Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson dahil olmak üzere birçok ilaç üreticisinin aşılarını kullanıma sürdü.

Kluge, B.1.617 olarak bilinen en son varyantın Hindistan'da ilk kez tespit edildiğinden beri, WHO’nun Avrupa bölgesindeki 53 ülkeden en az 26 ülkeye; Avusturya'dan Yunanistan'a, İsrail'den Kırgızistan'a yayıldığını söyledi.

"Yeni varyant hakkında hala bilgi ediniyoruz, ancak hızla yayılabiliyor" diyen Kluge, bu varyantın teoride, ilk olarak geçen yılın sonlarında İngiltere'de ortaya çıkan ve o zamandan beri virüsün Avrupa'daki baskın versiyonu haline gelen B.1.1.7 olarak bilinen başka bir varyantı yerinden edecek kadar hızlı yayılabileceğini de sözlerine ekledi.

Kluge, WHO’nun bölge ofisinin, Avrupa’daki COVID-19 salgınının azaldığını görmek için ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğunu söyledi.

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