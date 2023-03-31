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Kullanımının durdurulması talebinde bulundular! ABD'de şok çağrı...

31.03.2023 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapay zeka kimilerini kaygılandırıyor kimilerini de geleceğe dair umutlandırıyor. ABD'de kar amacı gütmeyen Yapay Zeka ve Dijital Politika Merkezi (CAIDP) ise Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) dikkat çeken bir başvuru yaptı. CAIDP, yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI'ın yapay zeka robotu ChatGPT'nin yeni sürümü GPT-4'ün kullanımının durdurulması talebinde bulundu.

Kullanımının durdurulması talebinde bulundular! ABD'de şok çağrı...

Yerel basındaki haberlere göre, CAIDP, FTC'ye şikayet başvurusunda OpenAI şirketini FTC'nin haksız ve aldatıcı iş uygulamaları yasasıyla yapay zeka ürünlerine ilişkin yönergeleri ihlal etmekle suçladı.

FTC'ye yapılan şikayette, OpenAI laboratuvarlarının araştırılması ve OpenAI'nın en yeni modeli olan GPT-4'ün kullanımının durdurulması çağrısında bulunuldu.

GPT-4'ÜN "ALDATICI, MAHREMİYET VE KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN RİSK OLUŞTURDUĞUNU" SAVUNUYOR

OpenAI şirketinin en yeni GPT modeli olan GPT-4'ün "aldatıcı, mahremiyet ve kamu güvenliği için risk oluşturduğunu" savunan CAIDP, şirketin yapay zeka ürünlerinin FTC'nin kılavuzundaki "şeffaf, açık ve hesap verebilirlik" standartlarını karşılamadığını iddia etti.

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CAIDP, şirketin GPT ürünlerinin piyasaya sunulmadan önce bağımsız değerlendirilmesini istediklerini belirterek, şirketin yapay zeka ürünleri için halka açık raporlama sisteminin getirilmesi gerektiğini savundu.

ELON MUSK VE STEVE WOZNİAK'IN İMZA ATTIĞI MEKTUP

Konuya ilişkin yapay zekanın toplum üzerinde oluşturduğu riskler hakkında "Future of Life Institute" tarafından açık mektup yayımlanmıştı.

CAIDP Başkanı Mark Rottenberg'in de imza attığı mektuba, aralarında Twitter'ın sahibi Elon Musk ve Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak gibi birçok ismin de katıldığı belirtiliyor.

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Mektupta GPT-4'ten daha güçlü yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine en az 6 ay ara verilmesi talep ediliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI abd

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