Kullanmadan önce bir kez daha düşünün! Kanser riskinizi arttırıyor

Kansere yakalanma riski çeşitli nedenlere bağlı olarak artabiliyor. Her geçen gün kanser olan kişi sayısında artış meydana geliyor. Bu artışların nedenleri arasında yanlış yaşam alışkanlıkları bulunuyor. Sağlıksız beslenmek, zararlı ürün kullanmak, hareketsiz yaşamak, genetik faktörler gibi etkenler kansere yakalanma riskini arttırıyor. 2018'de yapılan bir araştırma, geceleri yüksek düzeyde açık mavi ışığa maruz kalmanın prostat kanseri riskini iki kat artırabileceğini buldu.

MAVİ IŞIK SAĞLIĞIMIZI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Uzmanlara göre, mavi ışığın görünür spektrumdaki diğer ışıklardan daha kısa bir dalga boyuna sahip olması, yani daha fazla enerji yayması nedeniyle insan sağlığına en çok zarar verdiğine inanılıyor. 2020 yılında İspanya'da yapılan bir çalışmada, mavi ışığın sağlığımız üzerindeki zararlı etkilerine dair daha fazla kanıt öne çıktı.

MEME VE PROSTAT KANSERİ RİSKİYLE BAĞLANTILI

Fox Online'dan Doktor Deborah Lee'ye göre: "661 bağırsak kanseri hastası 1.322 kontrol ile karşılaştırıldı. Yazarlar, uydu izlemesinden elde edilen gece yapay maruz kalma verilerini kullanarak, mavi ışığa maruz kalmanın bağırsak kanseri riskini yüzde 60 oranında artırdığını hesapladı. "Mavi ışık, meme ve prostat kanseri gibi diğer kanserlerin görülme sıklığının artmasıyla bağlantılıdır.”

SAĞLIĞINIZ İÇİN AKŞAMLARI MAVİ EKRANLARDAN UZAK DURUN

Vücudun iç saatinin düzenini korumak için gece geç saatlerde telefon kullanmaktan kaçınmak gerekebilir. Doktor Lee şunları ekledi: "Melatonin seviyelerinizin yatmadan önce doğal olarak yükselmesine izin vermek için cep telefonunuzu daha az sıklıkta kullanmak ve akşamları mavi ışıklı cihazlardan (masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, TV'ler ve diğerleri) uzak durmak mantıklıdır.



