HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Külliye'de 'koronavirüs' toplantısı

Külliye'de 'koronavirüs' toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 19:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'de alınan tedbirler ve yürütülen çalışmaları ele aldı.

Külliye'de 'koronavirüs' toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplantısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu ve kurul üyeleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantıda, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye’de uygulanan takip ve yönetim sistemi ile alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Parmağına sıkışan yüzük kabusu olduParmağına sıkışan yüzük kabusu oldu
Yolcu otobüsünde öğrencilerle görevliler arasında ücret tartışmasıYolcu otobüsünde öğrencilerle görevliler arasında ücret tartışması
Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı

En Çok Okunan Haberler

Silivri açıklarında dehşet! Ölü ve yaralılar var

Silivri açıklarında dehşet! Ölü ve yaralılar var

Rusya'dan İdlib ve Türkiye açıklaması

Rusya'dan İdlib ve Türkiye açıklaması

MSB duyurdu: Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldü

MSB duyurdu: Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldü

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Herkes yanlış tahmin etti! 'Doğum yeri kısmında 'Sivaslı' yazan biri...'

Herkes yanlış tahmin etti! 'Doğum yeri kısmında 'Sivaslı' yazan biri...'

Rejim yanlısı Suriyeli'ye tokat gibi cevap!

Rejim yanlısı Suriyeli'ye tokat gibi cevap!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Üç ülkeye tüm yolcu uçuşları durduruldu

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Üç ülkeye tüm yolcu uçuşları durduruldu

Diğer Haberler
Son dakika! FETÖ'den yargılanan Atalay Demirci’nin cezası belli oldu

Atalay Demirci'ye FETÖ'den 5 yıl hapis

Midilli Adası’nda göçmenlerle Yunan polisi arasında gerginlik

Midilli Adası’nda göçmenlerle Yunan polisi arasında gerginlik

Yolcu otobüsünde öğrencilerle görevliler arasında ücret tartışması

Yolcu otobüsünde öğrencilerle görevliler arasında ücret tartışması

Son sözü 'anne' olan Aleyna'ya, annesinden zor veda

Son sözü 'anne' olan Aleyna'ya, annesinden zor veda

İstanbul'da 10 gün miting ve gösteriler yasaklandı

İstanbul Valiliği açıkladı! 10 gün süreyle yasaklandı

Son dakika: Ağrı'da düzenlenen roketli saldırıda yaralanan Özgür Kavastan şehit oldu

Yaralı personel şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.