Külliye'de 8 Mart'a özel koruyucu aile yemeği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2002'de 510 koruyucu aile yanında 515 çocuğumuz varken, bugün 5 bin 370 koruyucu ailemiz yanında 6 bin 564 çocuğumuz bulunuyor." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, koruyucu aileler, devlet koruması altında büyüyen çocuklar, iş insanları, sanatçılar ve gazetecilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi'nde yemek verdi. Bakan Selçuk, buradaki konuşmasında, insan yetiştirmenin insanı geleceğe hazırlamanın sabır, sorumluluk, sevgi, emek isteyen meşakkatli bir iş olduğunu belirtti. İnsan yetiştirmenin, yürek ve gönül işi olduğunu ifade eden Selçuk, milletin gücünü aileden aldığını söyledi. Güçlü, sağlıklı aile yapılarına sahip olan toplumların geleceğe umutla baktığını dile getiren Selçuk, ailenin birlik ve beraberliğin, devlet ve millet olma şuurunun en önemli kaynağı olduğunu vurguladı. Ailenin önemine de değinen Selçuk, Bakanlık olarak aile bütünlüğünü korumak, ailenin sorun çözme kapasitesini artırmak amacıyla sosyal yardım ve hizmet politikalarını aileyi merkeze alarak sürdürdüklerinin altını çizdi.

Ailelerin ekonomik nedenlerinden kaynaklı güçlükler nedeniyle hiçbir çocuğun kuruluş bakımına alınmadığını bildiren Selçuk, "Geleceğimizin göz bebeği olan 122 bin çocuğumuza öz aileleri yanında, yaşadıkları ortamda Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti veriyor, üçer aylık sürelerle de durumlarını takip ediyoruz." diye konuştu. Selçuk ayrıca, devlet koruması altındaki çocukların değerlere bağlı, toplumsal hayata daha aktif ve güçlü bireyler olarak katılmaları amacıyla bu sene "Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı"nı (ÇODEP) başlattıklarını ifade etti. Bakan Selçuk, 30 ilde sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan risk altındaki çocukların tespit edilmesi amacıyla 62 Mobil Çocuk Hizmet Biriminin kurulduğunu söyledi. Çocukların dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri risklerin tespit edilmesi ve önleyici çalışmalar yapılması amacıyla "Sosyal Medya Çalışma Grubu"nun kurulduğunu anlatan Selçuk, 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için "Uygun İçerikli Kitap Listeleri Oluşturulması Projesi" kapsamında kitapların incelendiğini ve uygun içerikli kitap listesinin Bakanlığın internet sitesinde yayınlandığını anımsattı.

Selçuk, 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde "Koruyucu Aile" temasıyla Ankara'da başlatılan "Gönül Elçileri Projesi"nin çocukların geleceği için bir milat olduğunu vurguladı. Koruyucu aile için yapılan farkındalık çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Selçuk, koruyucu ailelerin gönüllü olarak çocukların aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu paylaştığını dile getirdi. Anne ve babaya en çok ihtiyaç duyulan dönemde, öncelikle 0-6 yaş grubunda bulunan çocukların kuruluşlarda tutulmaması bakımlarının aile ortamında sağlanmasını önemsediklerini aktaran Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl yaşadığı ilde uygun koruyucu aile bulunamaması durumunda en yakın ilden başlamak üzere iller arası koruyucu aile çocuk eşleştirmesi uygulamasını da başlattık ve toplam 117 çocuğumuzu koruyucu aile yanına yerleştirdik. İllerde yaptığımız ziyaretlerde koruyucu ailelerin yanına yerleştirdiğimiz çocukların yüzlerinin güldüğünü, hatta kronik hastalığa sahip olan çocuklarımızın iyileştiklerine şahit oluyoruz."