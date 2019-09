Külliyedeki toplantıdan 'komisyon' ve 'WhatsApp' kararları çıktı

Arda ERDOĞAN- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi’nde gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısından, başkanların kendi aralarında iletişim sağlamaları için WhatsApp grubu kurulması, yerel yönetim mevzuatına ilişkin yapılacak çalışmalar için komisyon kurulması kararları çıktı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ve 29 belediye başkanının katılımıyla gerçekleşen toplantının ardından açıklama yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda öneriler ve tavsiyelerde bulunduğunu ve belediye başkanlarının 5'er dakikalık periyotlar halinde sorunlarını ifade ettiğini söyledi. Toplantıda hazır bulunan bakanların, belediye başkanlarının sorularına cevap verdiğini aktaran Büyükkılıç, "Bakanlarımızla bire bir görüşülmüş oldu. Ayrıca oluşturulacak olan yerel yönetimlerle ilgili yasa açısından yapılacak olan çalışmada bakanlarımız ve belediye başkanlarımızın ortak yapacağı çalışmanın kararı alındı. Ayrıca bir WhatsApp grubu kurulmak suretiyle büyükşehir belediye başkanları birbirini dışlamadan, ötekileştirmeden, dayanışma içinde bir grup oluşturarak gerektiği zaman rahatlıkla görüşebilmelerini sağlayacak kadar görüş belirtildi. Ilıman bir iklim içinde herkes muhabbet ortamında milletin özlediği arzuladığı ve yapılması gereken güzel bir çalışmaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız ilklere imza atmak suretiyle böyle önemli ve anlamlı bir çalışma yapmış oldu" şeklinde konuştu.

'TERÖR KONUSUNDAKİ HASSASİYETİN ALTI ÇİZİLDİ'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir buluşmanın farklı siyasi iklimler döneminde olduğunu hatırlamadığını vurgulayarak, "Herkesin davet edildiği, dertlerin en ince detayına kadar konuşulduğu, bununla alakalı siyasi partisine bakmadan gerekli uyarı ve ikazların yapıldığı bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanımız ilk yarım saatte yaptığı konuşmada da mesajı çok net şekilde verdi. Özellikle terör konusundaki hassasiyetten, bunu altını çizerek ifade etti. Ben inanıyor ve ümit ediyorum ki şehirlerimizin bu buluşması, hangi siyasi partiden seçilirse seçilsin, gelen belediye başkanlarımızın buluşması ve bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın, yerel yönetim politikaları kurulu üyelerinin nezaretinde yapıyor olmasının şehirlerimize büyük katkısı olacaktır" açıklamasında bulundu.

'TÜRKİYE BULUŞMASI HAYIRLI OLSUN'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye buluşmasının, Türkiye’ye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yüzde 80'e yaklaşan nüfus 30 büyükşehirde yaşıyor. Gayet güzel bir zemin içerisinde bütün belediye başkanları kendi illeriyle ilgili sorunlarını anlatmaları ve ilgili bakanlıklar nezdinde değerlendirilip toplantının sonunda hangi başkan hangi sorunu iletmişse onun kati ve neticeye müessir cevapları ilgili bakanlar tarafından belediye başkanlarına verildi. Başkanlar, bu toplantıların periyodik aralıklarla mutta bir şekilde devam etmesi noktasında temennilerini ifade de ettiler. Bu birliktelik teröre karşı dik duruşun birlikte olması gerektiğinin en güzel mesajı da diyebiliriz."

'YERELDE SORUNLAR VAR'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yerel yönetimlerin genel sorunlarının konuşulduğunu anlatarak, şöyle dedi:

"Gelirlerin artırılması, gelirlerin adaletli dağıtılması, büyükşehirler içinde kendi içinde adaletsizlik söz konusu. Kişi başına gelir hesaplanırken yüzölçümü, insan faktörü, bunların içinden her şehrin bir katma değeri var, bundan kaynaklı yaşanan yerelde sorunlar var. Her belediye başkanı kendi şehriyle ilgili altyapısından ulaşımına kadar her biri tek tek söz alarak bakanlarımıza anlattılar. Sayın Cumhurbaşkanımız bununla ilgili komisyon kurulmasını ve bu komisyonla ilgili Meclis’te alınması gereken kararlar varsa bu kararların hızlı bir şekilde parlamento açıldığı zaman yetiştirilmesi, Cumhurbaşkanlığı normunda yapılması gereken ne varsa kendinin hızlı bir şekilde bu kararları alacağını ilgili bakanlıkların da yakın takipçisi olacağını söyledi."

'YEREL YÖNETİM MEVZUATI İÇİN KOMİSYON KURULACAK'

Öte yandan belediye başkanlarına verilen 5 dakikalık süre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na iki kez verildi. İmamoğlu, konuşmasını aynı zamanda CHP’li belediye başkanları adına, 10 dakikayı aşacak şekilde yaptı. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine atanan kayyumlar toplantıda konuşmazken belediyelerin borçlarının faizlerinin silinmesi ve borçların yapılandırılması gündeme geldi. Toplantıdan, yerel yönetimlere ilişkin yazılacak kanunlar için komisyon kurulması kararı çıktı. Komisyona 6 bakan, 6 belediye başkanı ve Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarının katkı sağlaması öngörülürken, komisyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlık edeceği öğrenildi. Ayrıca komisyona ilçe belediye başkanlarının da katkı vermesi gerektiği toplantıda ifade edildi. Büyükşehir Belediye Başkanlarının WhatsApp grubunun, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından kurulacağı ifade edildi.

FOTOĞRAFLI