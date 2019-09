Külliyedeki toplantıdan 'komisyon' ve 'WhatsApp' kararları çıktı

'YERELDE SORUNLAR VAR'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yerel yönetimlerin genel sorunlarının konuşulduğunu anlatarak, şöyle dedi:

"Gelirlerin artırılması, gelirlerin adaletli dağıtılması, büyükşehirler içinde kendi içinde adaletsizlik söz konusu. Kişi başına gelir hesaplanırken yüzölçümü, insan faktörü, bunların içinden her şehrin bir katma değeri var, bundan kaynaklı yaşanan yerelde sorunlar var. Her belediye başkanı kendi şehriyle ilgili altyapısından ulaşımına kadar her biri tek tek söz alarak bakanlarımıza anlattılar. Sayın Cumhurbaşkanımız bununla ilgili komisyon kurulmasını ve bu komisyonla ilgili Meclis’te alınması gereken kararlar varsa bu kararların hızlı bir şekilde parlamento açıldığı zaman yetiştirilmesi, Cumhurbaşkanlığı normunda yapılması gereken ne varsa kendinin hızlı bir şekilde bu kararları alacağını ilgili bakanlıkların da yakın takipçisi olacağını söyledi."

'YEREL YÖNETİM MEVZUATI İÇİN KOMİSYON KURULACAK'

Öte yandan belediye başkanlarına verilen 5 dakikalık süre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na iki kez verildi. İmamoğlu, konuşmasını aynı zamanda CHP’li belediye başkanları adına, 10 dakikayı aşacak şekilde yaptı. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine atanan kayyumlar toplantıda konuşmazken belediyelerin borçlarının faizlerinin silinmesi ve borçların yapılandırılması gündeme geldi. Toplantıdan, yerel yönetimlere ilişkin yazılacak kanunlar için komisyon kurulması kararı çıktı. Komisyona 6 bakan, 6 belediye başkanı ve Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarının katkı sağlaması öngörülürken, komisyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlık edeceği öğrenildi. Ayrıca komisyona ilçe belediye başkanlarının da katkı vermesi gerektiği toplantıda ifade edildi. Büyükşehir Belediye Başkanlarının WhatsApp grubunun, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından kurulacağı ifade edildi.