Külliyedeki toplantıya katılan CHP'li başkanlardan açıklama

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'nde gerçekleşen Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katılan CHP'li Yılmaz Büyükerşen, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer, toplantının çok olumlu bir havada geçtiğini söyledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yapılan toplantının ardından CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. Büyükerşen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının açılışında konuşma yaptığını hatırlatarak, "Belediyelerin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması konusundaki önemini vurguladıktan sonra ayrı ayrı düşüncelerini açıkladı ve bu toplantının çok faydalı olacağından bahsetti. Daha sonra kendisi toplantı masasına geçti ve 'kimler ne derdi varsa burada söylesin' dedi. Çünkü biz masanın bir tarafındaydık, bakanlar bir tarafındaydı, kendisi de orta sırada oturuyordu ve söz alan bütün belediye başkanı arkadaşlar sorunlardan bahsetti. CHP milletvekilleri yerine ilk defa yalnız büyükşehir belediye başkanları olarak toplantıya katıldığımız için sözcülüğümüzü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı ve özetle ana konulara değindi" dedi.

KARALAR: ÇOK FAYDALI BİR TOPLANTI OLDU

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise belediyelerden işten çıkartmaların hiçbirinin keyfi olmadığını belirterek, "Bizlerin keyfi olarak işçi çıkarmayacağımızı anlayışımız itibarıyla bütün Türkiye bilir. Ama bugünkü toplantının ana konusu da belediyelerin düştüğü ekonomik krizdir. Hiçbir belediye şu anda vatandaşına, kentine ekonomik bakımdan hizmet edebilir değildir ve Adana belki bunların en kötüsüdür. Adana’nın gelirinin yaklaşık yüzde 65’i işçiliğe gidiyor. Bununla yürümesi mümkün değil. 15 bin çalışanımız resmi rakamın dışında vardı. İçeride 2.5-3 maaş işçinin alacağı var. Onun ötesinde belediye hizmet üretemiyor. Biz belediyeleri hizmet üretir hale getireceğiz. Dolayısıyla belediyeler çok fazla kadronun, çalışmayan insanın hatta zaman zaman işe gitmeden para alan insanların varlığını herkes bilir. Bugünün bence en önemli teması bu seçimden beri gerilen Türkiye’nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile bugünden sonra yumuşayacağı ifadesi bugünün en önemli şeyi. Çok faydalı bir toplantı oldu" diye konuştu.

SEÇER: DEVAMI GELİRSE BU TOPLANTILAR FAYDALI OLABİLİR

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de toplantıda olumlu bir hava olduğunu ifade ederek, "Tabii bu bir başlangıç. Bundan sonra devamı gelirse bu toplantılar faydalı olabilir. Bir komisyon oluştu zaten hem AK Parti’ye hem CHP’ye mensup belediye başkanlarından. Burada seçilen isimler hem büyük metropol belediye başkanları hem de Büyükerşen gibi duayen kabul edilen belediye başkanlarından oluştu. Bu toplantılar istikrarlı bir şekilde devam ederse fayda sağlayabileceğini düşünüyoruz; ama biz sonuç almak istiyoruz. Ekonomik olarak önemli sıkıntılar yaşıyoruz" dedi.

Seçer ayrıca, toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oturduğu sandalyede kırık meydana geldiğini, bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu arasında diğer belediye başkanlarının gülümsemesine yol açacak küçük bir diyalog yaşandığını ifade etti.

TORUN: SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE KATKIDA BULUNMASI BİZİ MUTLU EDER

CHP Yerel Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise yaptığı değerlendirmede, toplantıyı olumlu bulduğunu belirterek, "Sonuç itibarıyla belediye başkanlarımızın ciddi problemleri var ve bu sorunların çözümünde mutlaka Cumhurbaşkanının bir çözüm üretmesi ve bu anlamda bir adım atması gerekiyordu. Kendileri bu anlamda bugün ifade ettiği gibi gerçekten sorunların çözümünde katkıda bulunması bizleri mutlu eder" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI



