'Kulluk' geleneğinin sürdürüldüğü köye 'Semah' heykeli dikildi

ERKAN BAY/KEBAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde, Orta Asya'dan gelen 'kulluk' geleneğinin sürdürüldüğü Nimri köyünde, ünlü heykeltıraş Mehmet Aksoy'un hazırladığı 'Semah' adlı mermer heykeli törenle dikildi.

Keban'a bağlı Nimri köyünün sakinleri, Orta Asya geleneği olan, günümüzde Güney Amerika, Sibirya, Kuzey Kanada, İşviçre ve Portekiz gibi dünyanın birçok yerinde sürdürülen ve insanların özellikle kış aylarında yönlerini bulmasına yarayan 'kulluk' geleneğini yaşatmak için proje başlattı. Proje kapsamında Proje kapsamında 'kulluk'tan esinlenerek, 'Semah' adlı mermer bir heykel yapan heykeltıraş Mehmet Aksoy'un eseri Nimri köyünde düzenlenen törenle dikildi.

'ÜST ÜSTE KONULAN TAŞLAR DÜNYANIN BİRÇOK YERİNDE VAR'

Üst üste bırakılan taşların dünyanın birçok yerinde olduğunu söyleyen heykeltıraş Mehmet Aksoy, kulluk geleneğinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Aksoy, "Burada üst üste taşlar konmuş, bir işaret gibi bir yerleri gösteriyor. Üst üste konulan taşlar dünyanın birçok yerinde var. Mesela bizim köyde de var. Bizim oralarda 'koru' diyorlar, burada ise 'kulluk' diyorlar. Yani bu arazi bana ait demek. Benim için dünyada en aktüel şey, bozulan insan doğa ilişkisi. İnsan artık insanlığını unuttu. Teknoloji ilerledikçe her şeyi alt edeceğimizi, doğayı yeneceğimizi düşündük. Büyükşehirlerde beton içerisinde yaşıyoruz. Biraz doğa var biraz hasret çeker. Bende bunu hatırlatmak için, burada eski arkaik bir figüre çekip, günümüze getirdim. Bunun adı Semah. Semah ne demek? Semah dönenlere bakıyorsun, bir eli göğü gösteriyor, bir eli de yeri gösteriyor. Buradaki şaman da aslında gökteki enerjiyi yere, yerdeki enerjiyi de göğe çıkaran iletken bir insan. Bu unutulan bir şey. İnsan kendi enerjisini unutuyor günümüzde. İnsan devamlı makineleşiyor. Elimizi ayağımızı unuttuk. Bu nedenle bu heykeli çok aktüel buluyorum" dedi.

40 YIL ÖNCE YOK OLAN YAPITLARI YENİDEN İNŞA EDECEK

Yön bulmanın yanı sıra, insan ve doğa arasında manevi bir güç kurduğuna inanılan 'kulluk', taşların üst üste dizilip ardından tepesine sopa koyarak, sopanın da başına at ya da sığır kafası iskeletinin oturtulmasıyla oluşturuluyor. Türkiye'de bu geleneği sürdüren Nimri Köyü’nün sakinleri, 'kulluk'un unutulmasını istemiyor. Bu nedenle, Nimri Köyü Sanat Projesi'ni hayata geçiren köylüler, 40 yıl önce yok olan yapıtları yeniden inşa edecek.