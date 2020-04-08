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Kulp şehidinin eşinden yürek yakan ağıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 19:13 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Burhan Tanrıkulu'nun eşi Fikriye Tanrıkulu’nun ağıtları yürek yaktı.

PKK'lı teröristlerin Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki saldırısı 5 kişiyi hayattan koparırken, 21 çocuğu da yetim bıraktı. Saldırıda şehit olan Burhan Tanrıkulu’nun eşi Fikriye Tanrıkulu, hayat arkadaşını kaybetmenin acısıyla ağıtlar yaktı.

"HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK, 5 ÇOCUĞUMUZ VAR"

Fikriye Tanrıkulu, 5 çocuğunun yetim kaldığını belirterek, "Ben sabah gitme dedim, o da 'Hiçbir şeyimiz yok' deyip gideceğim dedi. Ben bilseydim böyle olacağını bırakmazdım. 'Çocuklarım için gidiyorum, aç kaldılar diye gidiyorum' dedi. Hiçbir şeyimiz yok, 5 çocuğumuz var" dedi.

"EVE EKMEK PARASI GETİRMEK İÇİN GİTMİŞTİ"

Burhan Tanrıkulu'nun amcasının oğlu Nurullah Tarıkulu ise kuzeninin Ramazan ayına kadar çalışıp eve ekmek almak için çalışmaya gittiğini aktardı. Tanrıkulu, "5 tane yetim bıraktı arkasında, Ramazan ayına kadar çalışıp evine bir ekmek alayım dedi. Adam kirada hiçbir geliri yok hiçbir şey yapamıyor, şimdi kim bakacak çocuklara? Allah devletimiz ve milletimize zeval vermesin, biz devlet ve milletimizden razıyız ama bunlara bir şeylerin yapılması lazım" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kulp terör saldırısı

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