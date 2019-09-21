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Kulp şehitlerinin yakınlarından HDP önündeki ailelere destek ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 15:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, terör örgütü PKK mensupları tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 sivilin yakınları, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, terör örgütü PKK mensupları tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 sivilin yakınları, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Ziyarette kahrolsun PKK sloganları atıldı.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile oturma eylem başlatan 44 ailenin evlat nöbeti 19’uncu gününde de devam ediyor. Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, 12 Eylül’de terör örgütü PKK tarafından yola döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 sivilin yakınları, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti.
Ziyarette şehit yakınları HDP il binası önünde oturan ailelerle tek tek görüşerek acılarına ortak olduklarını iletirken, aileler de şehit yakınlarına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret sırasında şehit yakınları ile çocukları PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturan aileler, ‘Kahrolsun PKK’ sloganlarını atarak tepkilerini dile getirdi.
Eşi 1994 yılında terör örgütü PKK tarafından Kulp ilçesi Hoper mezrasında şehit edilen Adnan Yıldız’ın eşi Ziynet Yıldız, buradaki aileleri desteklemek için geldiklerini söyledi. Şehit eşi Yıldız, "1994’te kayın babam 7 şehit verdi. Şaibe Yıldız, Abdülkerim Yıldız, Aycan Yıldız, Yüksel Yıldız, Ferhat Yıldız, 7 şehit verdik. Rabbim haklarını bırakmasın. Kahhar ismiyle kahru perişan etsin onları. Çoluk çocuk demeden katlettiler onları. Onları desteklemek için geldik. Vatanımıza, milletimize bağlıyız. İstiyoruz ki, devlette bu şehit ailelerine sahip çıksın” dedi.
Kulp’taki patlamada şehit olan Siraç Yıldız’ın annesi Menfiye Yıldız ise terör örgünün iki çocuğu yetim bıraktığını ifade etti.

"Bizim canımız yanmış başkasının canı yanmasın"
Kulp’ta terör saldırısında şehit olan Ahmet Ay’ın babası Kutbettin Ay da oturma eylemi yapan ailelere destek ziyareti için geldiklerini kaydetti. Şehit babası Ay, "Bizim ciğerimiz yandı, kimsenin ciğeri yanmasın. Ben Kulp’tan geliyorum, şehit babasıyım. Eşimle beraber destek için geldik. Nedir bu, bizim canımız yanmış başkasının canı yanmasın. Yeter artık, yeter daha” diye konuştu.

"Bu kadar can verdik, bu kadar şehit verdik lanetliyoruz onları"
Kulp şehitlerinden Ömer ile Abit Yıldız’ın kuzeni Yüksel Yalçın ise terörü lanetlediklerini söyledi. Yalçın, "Bu kadar can verdik, bu kadar şehit verdik lanetliyoruz onları. Buradaki anneleri desteklemek için geldik. Artık dağa çocuklarımızı geri versinler" şeklinde konuştu.
Şehit aileleri, çocukları dağa kaçırılan ailelerle oturduktan sonra alandan ayrıldı.

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