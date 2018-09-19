HABER

Kulp'ta 11 köylünün öldürülmesi davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 14:30 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 1993'te 11 köylünün öldürülmesiyle ilgili yargılanan dönemin Bolu 2. Komando Tugay Komutanı emekli Tuğgeneral Yavuz Ertürk hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan açılan kamu davası, zaman aşımından düşürüldü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 1993'te 11 köylünün öldürülmesiyle ilgili dönemin Bolu 2. Komando Tugay Komutanı emekli Tuğgeneral Yavuz Ertürk'ün yargılandığı davada karar açıklandı.

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesine alınan davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Ertürk ile sanık ve müdahil avukatları katıldı.

Sanığın son sözlerinin dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme, Ertürk hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan açılan kamu davasının zaman aşımından düşürülmesine hükmetti.

Heyet, Ertürk'ün "birden fazla kişiyi öldürme" ve "halkı silahlı isyana teşvik" suçlarından, atılı suçları işlediğine dair şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.

- Davanın geçmişi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Alaca köyündeki kazıda kemikler bulunmuş, DNA testi sonucunda kemiklerin 1993'te gözaltına alındıktan sonra kaybolan 11 köy sakinine ait olduğu kesinleşmişti.

İddianamede, sanık Yavuz Ertürk hakkında "kasten adam öldürme" suçundan 11 kez müebbet ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "halkı silahlı isyana teşvik" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
19 Eylül Gaziler Günü19 Eylül Gaziler Günü
Berkin Elvan davasında sanığın tutuklanması talebine retBerkin Elvan davasında sanığın tutuklanması talebine ret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Tuğgeneral Yavuz Ertürk

En Çok Okunan Haberler

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.