Kulp’ta benekli Anadolu semenderleri görüntülendi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderleri görüntülendi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde birkaç ilde varlıkları tespit edilen ’benekli Anadolu semenderi’ Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Ağaçlı Mahallesi mesire alanında görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu için koruma altına olan benekli Anadolu semenderi Kulp ilçesine bağlı Ağaçlı Mahallesi’nde mesire alanlarını gezmeye giden Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Naci Sari ve arkadaşları tarafından fark edildi. Parkta bulunan arkadaşlar, fark ettikleri semenderi cep telefonuyla görüntüledi.

Benekli Anadolu semenderlerini görüntüleyen Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Naci Sari, "Kulp’ta ilk defa biz burada gördük, ilçeye bağlı Ağaçlı Mahallesi yakınlarında bir dere kenarında önce bir tane benekli semender fark ettik. Görüntülemeye başlayınca bir süre sonra bir iki tane daha gördük. Koruma altına alınması için yetkili kişilerden yardım bekliyoruz" dedi.



