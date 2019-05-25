HABER

Kulp’ta benekli Anadolu semenderleri görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 16:30 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderleri görüntülendi.Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde birkaç ilde varlıkları tespit edilen ’benekli Anadolu semenderi’ Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Ağaçlı Mahallesi mesire alanında görüntülendi.

Kulp’ta benekli Anadolu semenderleri görüntülendi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderleri görüntülendi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde birkaç ilde varlıkları tespit edilen ’benekli Anadolu semenderi’ Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Ağaçlı Mahallesi mesire alanında görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu için koruma altına olan benekli Anadolu semenderi Kulp ilçesine bağlı Ağaçlı Mahallesi’nde mesire alanlarını gezmeye giden Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Naci Sari ve arkadaşları tarafından fark edildi. Parkta bulunan arkadaşlar, fark ettikleri semenderi cep telefonuyla görüntüledi.
Benekli Anadolu semenderlerini görüntüleyen Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Naci Sari, "Kulp’ta ilk defa biz burada gördük, ilçeye bağlı Ağaçlı Mahallesi yakınlarında bir dere kenarında önce bir tane benekli semender fark ettik. Görüntülemeye başlayınca bir süre sonra bir iki tane daha gördük. Koruma altına alınması için yetkili kişilerden yardım bekliyoruz" dedi.

Kulp’ta benekli Anadolu semenderleri görüntülendi

Kulp’ta benekli Anadolu semenderleri görüntülendi

12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı
Emeklilikte ikinci üniversiteyi bitirdi, bölüm birincisi olduEmeklilikte ikinci üniversiteyi bitirdi, bölüm birincisi oldu
Zeytinburnu'nda girilmedik ev bırakmayan hırsızlar kameradaZeytinburnu'nda girilmedik ev bırakmayan hırsızlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi (Son depremler AFAD-Kandilli)

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Çankırı’da skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

Ataşehir'de can pazarı! Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.