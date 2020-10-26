HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kulp’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kulp’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 16:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza ,Turgut Özal Mahallesi Yatılı Bölge Ortaokulu civarında meydana geldi.

Kulp’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza ,Turgut Özal Mahallesi Yatılı Bölge Ortaokulu civarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki Mehmet Y. yönetimindeki motosiklete plakası ve şoförün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dr. Abdullah Biroğul Kulp İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Mehmet Y., buradaki tedavisinin ardından Diyarbakır’a sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı' 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı'
Bakanlık bir haftalık bilançoyu açıkladıBakanlık bir haftalık bilançoyu açıkladı
Dondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadıDondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadı
En Çok Okunan Haberler
Ateşkes 5 dakika sürdü! Aliyev kameraların karşısına geçti
Ateşkes 5 dakika sürdü! Aliyev kameraların karşısına geçti
Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'
Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Ölümle tehdit edilmişti! Harekete geçti
Ölümle tehdit edilmişti! Harekete geçti
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
İstanbul'da panik anları! Tramvaydan dumanlar yükseldi
İstanbul'da tramvaydan dumanlar yükseldi
Gölette cansız bedeni bulunan Afgan işçiyi oda arkadaşı öldürmüş
Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Cinayeti itiraf etti
Erzurum Valisi Memiş'ten koronavirüs açıklaması: Vaka yükselişini durdurduk
Vali, güzel haberi böyle verdi: Kızaklayarak gittik
Beşiktaş'ta bayılan kağıt toplayıcısı ayılınca sağlıkçılara saldırdı
Beşiktaş'ta akılalmaz olay! Ayılınca sağlık çalışanlarına saldırdı
İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs denetimleri açıklaması
Bakanlık bir haftalık bilançoyu açıkladı
Tekirdağ'da acı olay! Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Forkliftin altında kalan işçinin feci ölümü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.