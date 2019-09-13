Kulp'ta şehit olan işçi Muş'ta toprağa verildi

Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan işçi Sinan Diger (44), memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kulp ilçesine bağlı Ağaçkoru köyü mevkisinde meydana geldi. Teröristler tarafından daha önce döşenen el yapımı patlayıcı, orman işçilerinin aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 7 işçi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Şehit Sinan Diger için bugün memleketi Muş'ta tören düzenlendi. Törene Vali İlker Gündüzöz, Muş Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, il Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, kurum müdürleri, dernek başkanları Diğer'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merkez Çağlayan Camii'ndeki cenaze töreninde konuşma yapan Vali İlker Gündüzöz, "Senin ailen bizim ailemiz, evlatların bize emanettir. Allah mekanını cennet eylesin. Hainler hesap verecekler. Allah şahittir. Burada bugün Müslüman kardeşlerimizin yanında bu aziz milletimizin önünde söz veriyoruz, o katleden hainler en kısa sürede gereği yapılacak ve senin kanın yerde kalmayacak. Zaten bittiler, sayıları çok azaldı. Fareler gibi kaçıyorlar. Sonuç itibariyle sen şehit oldun, herkese Allah şehadeti nasip eylemez. Çok büyük bir mertebeye ulaştın. Rızkın için, vatan için toprağa düştün. Ben hainlere şunu söylüyorum; hainlerin gereği yapılacak ama uzantıları şehir içinde dolaşanlar, legal kisvelerin altında dolaşanlar, sizlere de sesleniyorum, çok az vaktiniz kaldı. Hepinizin diyetlerini bu aziz millet verecek" dedi.

ikinda namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından evli ve 5 çocuk babası Sinan Diger Yeşilce Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.