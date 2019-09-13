Kulp'ta şehit olan işçilerden 4'ü son yolculuklarına uğurlandı

Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL- Selim KAYA/ KULP (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, PKK’lı teröristlerin düzenlediği hain saldırıda şehit olan işçilerden 4'ü, ilçede gözyaşları ve ağıtlar arasında toprağa verildi.

Kulp'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan ormanda çalışan işçileri eve götüren 59 FT 542 plakalı kamyonetin Ağaçkurur mevkiinden geçtiği sırada, PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamayla kontrolden çıkan kamyonet, şarampole devrildi. Kamyonette bunan işçilerden Ahmet Ay (22), Mehmet Bozyel (17), İhsan Çelikbilek (43), Sinan Diğer (25), Abit Yıldız (22) ve kardeşi Ömer Yıldız (15) ile amcaoğulları Siraç Yıldız (26) şehit oldu, 10 işçi ise yaralandı.

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, helikopter ve ambulanslarla Kulp ile Diyarbakır’daki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan biri tedavisinin ardından taburcu edilirken, 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

KULP'TA 4 ŞEHİT İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Saldırıda şehit olanların cenazeleri ise Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada otopsileri yapılan 7 şehitten Mehmet Bozyel ve İhsan Çelikbilek'in cenazeleri memleketleri Batman'a, Sinan Diğer'in cenazesi ise memleketi Muş'a gönderildi.

Diğer 4 şehit ise Kulp ilçesine getirildi. Şehitler için Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Oya Eronat ile kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAKAN SOYLU KONUŞMA YAPTI

Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Allah sabredenlerle beraberdir. Şehittirler, buna inanıyoruz. Ama size birkaç cümle söylemek isterim. Sizin vakur duruşunuza, asaletinize minnettarız. Her şeyi yapmalarına rağmen bu milletin birlik hamuruna sahip çıkmanıza minnettarız. Size borçluyuz. Asaletinize borçluyuz. Bu topraklarda kardeşliğe sahip çıkmanıza borçluyuz ve Hüseyin'lerimize, 15 yaşındaki Ömer'imize borçluyuz. Sığınacağımız yer Allah'tır. Bilmenizi isterim ki, sizin gibi şu anda kalbi kavrulan bir adam var. Dün akşam bu olayı öğrendikten sonra yanıp tutuşan, aileleriyle konuşan bir adam var. 'Bana kardeşlerimle beraber olmanız vecibemizdir' diyen bir adam var. O da Cumhurbaşkanımız. Başsağlığı, sabır diliyor. Dua eden milyonlarca kardeşimiz var. Allah bizi, Ömer'imize, Abit'imize, Ahmet'imize, Siraç'ımıza mahcup etmesin. Allah rahmet eylesin. Muharrem ayının merhametini ve şefkatini, yüreklerinde merhamet olmayan ve bu ülkede birilerine uşaklık yapan, kötülük yapmak isteyenlere de muharrem ayının merhametini ve muhabbetini ihsan etsin. Allah, Cenab-ı Allah'ın bu ihsanına uymayanları kahretsin."

TEKBİRLERLE UĞURLANDI

Daha sonra şehitlerin cenaze namazları kılındı. Helallik alındı. Türk bayraklarına sarılan tabutları omuzlara alınıp, tekbirler eşliğinde Kulp'un Aygün ve Koçkar Mahalleleri'ne götürülerek, toprağa verildi.

KARDEŞİ VE KUZENİYLE ŞEHİT OLDU, AMCASI GAZİ

Saldırıda kardeşi Ömer ve kuzeni Siraç ile birlikte şehit olan Abit Yıldız'ın, 1994 yılında PKK'lı teröristlerin ev baskını sırasında yengesi ve 6 kuzenini kaybettiği, amcası İhsan Yıldız'ın da gazi olduğu öğrenildi. Emekli güvenlik korucusu olan babası Mehmet ile annesi Mehdiye'nin vefat ettiği öğrenilen Abit Yıldız'ın, ortaokul mezunu olduğu, evlenmek için çalıştığı belirtildi.

Ağabeyi Abit ve kuzeni Siraç ile şehit olan Ömer'in de ortaokul mezunu olduğu bildirildi.

ANNESİ GÖRMÜYOR

Saldırıda iki kuzeniyle birlikte şehit olan Siraç Yıldız ise evli ve 2 çocuk babası. Ebedin-Menfiye Yıldız çiftinin oğlu olan Siraç'ın, şehit yakını olduğu öğrenildi. Emekli muhtar Kudbettin ve Taat Ay çiftinin oğlu Ahmet Ay'ın da bekar ve lise mezunu olduğu bildirildi. Şehit Ay'ın, annesi Taat'ın şeker hastalığı nedeniyle 2 gözünün görmediği belirtildi.

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