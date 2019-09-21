Kulp'taki şehit annelerinden, Diyarbakır annelerine destek

Oğlu ve diğerlerinin sadece odun toplamaya gittiğini anlatan Ay, şöyle konuştu:

"Bizim ciğerimiz yandı başkalarının ciğeri yanmasın. Neden canımız yanıyor? Başkalarının canı yanmasın artık. 1993'te 3 dayımı yakarak katlettiler. Kayınpederimle birlikte 7 kişiyi bir gecede kurşuna dizerek katlettiler. 1997'de evime baskın yapıp 5 kişiyi katlettiler. Artık yeter, bu acı nereye kadar sürecek. Böbrek hastası eşim halen bu acıyı çekiyor, her iki gözünü kaybetti. 3 kız, 2 erkek çocuğum var. Ahmet gitti. Ahmet daha bekardı, 6 ay önce Şırnak'ta askerlik yapıyordu. Çalışıp annesinin gözlerini tedavi ettirecekti ama şehit oldu. Allah bunları yapanları kahretsin. Bizler yıllardır terör örgütünün hedefindeyiz."

Abit ile Ömer Yıldız'ın kardeşi Münevver Yıldız ise, ailelere destek olmak için geldiklerini belirterek, "Allah bize bu acıyı yaşatanların belasını versin. Yaşama sebebimizi kaybettik." dedi.

- "Artık yeter diyoruz"

Eşi 1994 yılında Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce katledilen Ziynet Yıldız da, annelere destek olmak için geldiklerini aktardı.

Terör örgütü PKK mensuplarının saldırıları sonucu eşi dahil birçok şehit verdiklerini söyleyen Yıldız, son olarak da 12 Eylül'de kuzenlerinin şehit olduğunu dile getirdi.