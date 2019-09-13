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Kulp'taki terör saldırısında 3 gözaltı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 16:52 | Son Güncelleme

Kulp'taki terör saldırısında 3 gözaltı (2) HDP'Lİ KULP BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA  Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 7 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Kulp Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş da gözaltına alındı. Mehmet Fatih Taş ile daha önce gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman ve HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş'ın emniyette sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

Kulp'taki terör saldırısında 3 gözaltı (2)

HDP'Lİ KULP BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 7 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Kulp Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş da gözaltına alındı. Mehmet Fatih Taş ile daha önce gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman ve HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş'ın emniyette sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin yakalanması için de çalışma sürüyor.

DİYARBAKIR,(DHA)

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