Kulp'taki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyede

KULP (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, 7 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından başlatılan operasyonda gözaltına alınan, Kulp Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş'ın da aralarında olduğu 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kulp'a bağlı Ağaçkorur köyü mevkisinde, 12 Eylül'de, odun toplamaya gidenlerin bulunduğu minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Saldırının ardından güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda Kulp Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş, Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş, HDP Kulp İlçe Başkanı Abidin, M.E.A. ile 1 kişi gözaltına alındı. Kulp Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 5 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

