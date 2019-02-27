Kült dizi Gerçek Kesit’in Sarı Bıyık’ı ’Gerçek Kesit’i anlattı

Türk televizyon tarihinin en kült dizilerinden biri olan ‘Gerçek Kesit’in lakabı isminden daha meşhur oyuncusu Cahit Kaşıkçılar, namıdiğer Sarı Bıyık, RedBull.com ‘Şimdi Neredeler’in konuğu oldu. Kaşıkçılar, “Diziyi korkarak seyreden de çoktu, gülerek seyreden de. İzleyicilerin ortak özelliği ise herkesin bir şekilde müptelası olması. Nasıl izlersen izle, kopamıyorsun. Tuhaf bir sihri var onun” sözlerini kullandı.

Perihan Savaş’ın sunumuyla 90’lı yıllarda üçüncü sayfalarda yer bulan cinayet haberlerini konu alan Gerçek Kesit; sınırlı sayıdaki kastın zayıf canlandırma yeteneği, kısıtlı teknik ve dekor imkanlarına rağmen o dönemde yaşayan birçok kişinin hafızalarında bir şekilde yer etti. Trajik sahneleri kah gerilim kah komedi tadında veren programın en bilinen karakteri Sarı Bıyık’ı canlandıran Cahit Kaşıkçılar, Redbull.com’un röportaj serisi ‘Şimdi Neredeler’in konuğu oldu. Melis Danişmend’in sorularını yanıtlayan Kaşıkçılar, programa dair merak edilenleri anlattı.

Diziyi “Korkarak seyreden de çoktu, gülerek seyreden de. İzleyicilerin ortak özelliği ise herkesin bir şekilde müptelası olması. Nasıl izlersen izle, kopamıyorsun. Tuhaf bir sihri var onun” sözleriyle tarif eden Kaşıkçılar, teknik eksikliklerin sebebini ise şu sözlerle açıkladı: "Elde imkan yok, bir kameran, bir tane ışık vermişler sana. Kimi zaman araba yok, evler kendi evlerimiz, elbiseler kendi elbiselerimiz. Adam gibi bütçe yok, üç kuruş parayla idare etmeye çalışıyoruz. Biz bu kadar büyüyeceğini düşünmedik zaten".