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Kült dizi Gerçek Kesit’in Sarı Bıyık’ı ’Gerçek Kesit’i anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 12:02 | Son Güncelleme

Türk televizyon tarihinin en kült dizilerinden biri olan ‘Gerçek Kesit’in lakabı isminden daha meşhur oyuncusu Cahit Kaşıkçılar, namıdiğer Sarı Bıyık, RedBull.com ‘Şimdi Neredeler’in konuğu oldu.

Kült dizi Gerçek Kesit’in Sarı Bıyık’ı ’Gerçek Kesit’i anlattı

Türk televizyon tarihinin en kült dizilerinden biri olan ‘Gerçek Kesit’in lakabı isminden daha meşhur oyuncusu Cahit Kaşıkçılar, namıdiğer Sarı Bıyık, RedBull.com ‘Şimdi Neredeler’in konuğu oldu. Kaşıkçılar, “Diziyi korkarak seyreden de çoktu, gülerek seyreden de. İzleyicilerin ortak özelliği ise herkesin bir şekilde müptelası olması. Nasıl izlersen izle, kopamıyorsun. Tuhaf bir sihri var onun” sözlerini kullandı.

Perihan Savaş’ın sunumuyla 90’lı yıllarda üçüncü sayfalarda yer bulan cinayet haberlerini konu alan Gerçek Kesit; sınırlı sayıdaki kastın zayıf canlandırma yeteneği, kısıtlı teknik ve dekor imkanlarına rağmen o dönemde yaşayan birçok kişinin hafızalarında bir şekilde yer etti. Trajik sahneleri kah gerilim kah komedi tadında veren programın en bilinen karakteri Sarı Bıyık’ı canlandıran Cahit Kaşıkçılar, Redbull.com’un röportaj serisi ‘Şimdi Neredeler’in konuğu oldu. Melis Danişmend’in sorularını yanıtlayan Kaşıkçılar, programa dair merak edilenleri anlattı.

Diziyi “Korkarak seyreden de çoktu, gülerek seyreden de. İzleyicilerin ortak özelliği ise herkesin bir şekilde müptelası olması. Nasıl izlersen izle, kopamıyorsun. Tuhaf bir sihri var onun” sözleriyle tarif eden Kaşıkçılar, teknik eksikliklerin sebebini ise şu sözlerle açıkladı: "Elde imkan yok, bir kameran, bir tane ışık vermişler sana. Kimi zaman araba yok, evler kendi evlerimiz, elbiseler kendi elbiselerimiz. Adam gibi bütçe yok, üç kuruş parayla idare etmeye çalışıyoruz. Biz bu kadar büyüyeceğini düşünmedik zaten".

"Oyuncu yoktu yoldan adam topluyorduk"
Kaşıkçılar dizinin gece imajı verilmesine rağmen gündüz olduğu anlaşılan sahnelerini, "Evi sınırlı bir zaman için tutmuşuz. O evde gece-gündüz sahneleri var, gece kalamayacağımıza göre perdeyi açıyoruz, gündüz, Kapatıyoruz, gece. Arkadan beyaz ışık geliyor tabii. Yani onu biz de biliyoruz ama yapacak bir şey yok ki. Kendiliğinden komediye dönüyor. Oyuncu bulamıyoruz, yoldan adam topluyoruz zaman zaman. Karnımıza ağrılar giriyordu gülmekten" sözleriyle açıkladı.

"Güzel iş çıkardık ama para kazanamadık"
Dizinin başarılı olmasına karşın karlı bir yapım olmadığını dile getiren Sarı Bıyık, "Öyle bir şey yaptık ki, çok izlendi. Yeşilçam sanatçıları gibi olduk, unutulmuyoruz. Güzel işti ama hiç para kazanamadık. Kült oldu. Bugün bir dizi tutuyor, oyuncular popüler oluyor. Fakat o oyuncu iki sene bir dizide oynamasın, siliniyor gidiyor. Biz unutulmadık. Ama asıl unutulmama yönünden iş kaybediyoruz piyasada" diye itirafta bulunuyor.

"Kimse saçımı başımı değiştirip yeni bir diziye adapte etmiyor"
Şimdilerde yeni yapımlardan beklediği şekilde teklifler alamadığı yönünde sitem de eden Kaşıkçılar, "Ben yönetmenleri, yapımcıları anlayamıyorum. ‘Biz bu adamı alalım, saçını başını değiştirelim, bıyığını keselim, sakal yapalım’ demiyor. Bizi gördükleri zaman, ‘Sizi herkes tanıyor’ diyor. Emin ol izlerken ti’ye aldığınız yerlerin çoğunu bilerek yaptığımız oluyordu. Ben diyorum ki insanlara, "Ya arkadaş siz bizim ekibimizi embesil mi zannediyorsunuz?" Türkiye’de bir döneme damga vurmuşuz. Biz onu yaptığımız dönemde adam gibi dizi bile yoktu. Siz bizi nasıl öyle yargılayabilirsiniz?" sözlerini kullandı.
Kaşıkçılar şimdi çocuk oyunları, senaryolar yazıyor, kurduğu çocuk tiyatrosu için Karagöz ve Hacivat tasvirleri yapıyor. Son büyük projesi ise Onur Ünlü yönetmenliğindeki "Gerçek Kesit: Manyak" filmi.

Kült dizi Gerçek Kesit’in Sarı Bıyık’ı ’Gerçek Kesit’i anlattı

Kült dizi Gerçek Kesit’in Sarı Bıyık’ı ’Gerçek Kesit’i anlattı

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