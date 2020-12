Kült ne demek? Kült nedir ve ne için kullanılır?

Kült kelimesinin anlamlarından biri de dindir. Din ve sosyoloji alanında, bu bilim ile uğraşan ve bu bilim alanında inançlara ve ibadetlere sahip kişilerin oluşturduğu topluluklara verilen bir isimdir. Modern anlamına bakıldığında küçük ve yeni sayılabilecek dini hareketlere inanan topluluklar için de kullanılır. Her ne kadar dini bir anlama sahip ve dini hareketler için kullanılır olsa da dini ögeler içerme zorunluluğu yoktur. Kült kelimesi, son zamanlarda günlük hayatta negatif bir ifadeyi vurgulamak için de kullanılır. Kült kelimesinin tarihine bakıldığında dini inanışlar ile alakalı bir anlam taşıdığı görülür. Bu anlama göre kült ifadesi, dini inançlardan kaynaklanan ve bu inançlar sonucunda kutsal olarak kabul edilen değerleri ifade etmekte kullanılır. Buna göre eski zamanlarda kullanılan bazı objeler kült olarak adlandırılır. Çünkü bu objelerin insanları koruduğuna inanılır. Aynı zamanda bu objelerin Tanrı tarafından insanlara sunulan değerli varlıklar olduğu savunulur. Bu objelerin taşıdığı kutsallık ifadesi, onları çok değerli kılar. Günümüzde çok değerli olan sanat eserlerinin kült ifadesine sahip olmasının nedeni budur.

Son yıllarda popüler kültürün bir parçası haline gelen kült kelimesi, kültür alanında birçok anlam taşır. Özellikle küçük bir zümre tarafından büyük ilgi gören ve sonrasında klasikleşen bir filmin anlatımı ya da tanıtımı için tercih edilir. Net olarak bir tanıma sahip değildir ve farklı anlamlarda kullanılabilir. Bazı kaynaklara göre kelimenin Türk diline Latinceden geçtiği, bazılarına göre ise Fransızcadan geçtiği söylenir. Değerli eserlerin tanıtımında da bu kelimeye rastlamak mümkündür. Sanat değeri yüksek her eser için kült ifadesi kullanılabilir. Esasında kelimenin anlamları incelendiğinde, anlamı dışında kullanıldığı söylenebilir.

Kült Sanat Eserleri Nelerdir?

Kült kelimesinin anlamı yıllar boyu bir tartışma konusu olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Net bir tanımının olmaması, anlamına dair birçok yorum yapılmasına yol açar. Kült, 1900’lü yıllarda sosyolojik çalışmalara konu olan bir kelimedir. Bazı gruplar bu kelimeyi aşağılayıcı bir ifade olarak kullanır. Ancak çoğunlukla çeşitli sanat eserlerinin değerini vurgulamak amacıyla kullanılması ile bilinir. Popüler kültürde bu kelime daha çok filmleri tanımlamak için kullanılır. En geniş tanımıyla kült filmler, zamanında küçük bir grup tarafından izlenip beğenilen, zamanla bu kitleyi genişleterek günümüze kadar ulaştıran sanat filmleri için kullanılan bir tabirdir. Kült filmler, çoğunlukla alışılmışın dışında konuları işleyen, kusurlu ve olağan dışı olarak nitelendirilir. Kült filmlerin sinemada iyi ya da başarısız olması önemli değildir. Özellikle klasik filmler, kült filmler olarak kategorilendirilebilir. Ancak her klasik film, kült filmi kategorisine girmez. Genellikle az sayıda ve sadık bir kitleye sahip olan filmler için de bu kavram kullanılır. Ancak her zaman küçük bir kitleye hitap etmez. Kültleşmiş filmlere örnek olarak; Amelie, Old Boy, Fight Club, Matrix, Kill Bill, Pulp Fiction gibi filmler verilebilir.