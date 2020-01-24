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Kültür Akademisi’nde yeni dönem heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 11:38 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi’nin kültür hizmetlerinden olan ve Bursalı sanatseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilen Kültür Akademisi Sanat Seminerleri, Cumalıkızık Kültür Evi’nde yeniden başladı.‘Şehir tarihî ve Türk mimarisi’,‘Şehir-medeniyetilişkisi’, ‘Hikayesi olan şehirler’ konuları ile başlayan akademide ikinci dönemin ilk konuğu yazar Servet Hocaoğulları oldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin kültür hizmetlerinden olan ve Bursalı sanatseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilen Kültür Akademisi Sanat Seminerleri, Cumalıkızık Kültür Evi’nde yeniden başladı.
‘Şehir tarihî ve Türk mimarisi’,‘Şehir-medeniyetilişkisi’, ‘Hikayesi olan şehirler’ konuları ile başlayan akademide ikinci dönemin ilk konuğu yazar Servet Hocaoğulları oldu. Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü tarafından ‘kültür ve sanatın sivil akademisi olarak’ planlanan seminerlerde ikinci dönem ‘Türk halk kültürü’, ‘Türk müziği’, ‘Görsel sanatlar’, ‘Mimarî’, ‘Yazılı ve sözlü Türk Edebiyatı’, ‘Şehir tarihi’ ve ‘Şehir medeniyeti’ konuları işlenecek. Somut olmayan kültürel tarihî miras alanında bilhassa dağ yöresinde saha ve uygulamalı halk oyunları çalışmaları yapılacak. Alanında uzman kişilerin iştirakiyle devam eden seminerlerin mayıs ayına kadar sürmesi planlandı. Kültür-sanat seminerleri, her Perşembe günü 13:00-17:00 saatleri arasında Tayyare Kültür Merkezi’nde ücretsiz verilecek.

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