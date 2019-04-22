Kültür Bakanı Ersoy’dan Mamak Kültür Merkezi’ne ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Hedefimiz 1 Ekim’den itibaren burayı tekrar Ankara’nın kültür merkezlerinden biri haline getirmektir” dedi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1924 yılında açılan Cumhuriyetin ilk müzik öğretmen okulu ve Cumhuriyetin ilk devlet konservatuarı olan Mamak Kültür Merkezi’nde yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi. Ersoy, inceleme sırasında çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Mamak Kültür Merkezi’nin Cumhuriyetin ilk yıllarında “Musiki Muallim Mektebi olarak hizmete girmiş olduğunu belirten Ersoy, bu merkezin anlamının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu salon sonraki yıllarda devlet konservatuvarı olarak hizmet etmişti. Biz buranın geçmişteki tarihi önemini tekrar kazandıracak bir proje dahilinde Mamak Belediye Başkanımızla görüştük. İş birliğiyle bu binanın restorasyonunu tekrar yapacağız. Hedefimiz 1 Ekim’den itibaren burayı tekrar Ankara’nın kültür merkezlerinden biri haline getirmektir” diye konuştu.

2019 itibarıyla özellikle devlet tiyatroları, güzel sanatlar, opera ve bale bölümü olsun seyirci sayılarını her yıl yüzde 50 artırmak gibi bir hedef belirlediklerini söyleyen Bakan Ersoy, her yıl birimlerin kapasitelerini arttırdıklarını belirterek, “Daha geniş kitlelerin kültür ve sanatla tanışmasını istiyoruz. Bir süre sonra elimizdeki salonlar yeterli olmayacak. Bakanlık olarak salon arayışına geçtik. Bugün de bu kapsamda burayı ziyaret ediyoruz" şeklinde konuştu.



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