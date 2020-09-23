HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kültür Bakanlığı devreye girdi, bin 800 yıllık yazıt Türkiye’ye getirildi

Kültür Bakanlığı devreye girdi, bin 800 yıllık yazıt Türkiye’ye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 00:38 | Son Güncelleme

Manisa’daki Sidas Antik Kenti’nden yıllar önce çalınarak İtalya’ya götürülen bin 800 yıllık antik taş yazıt, Kültür ve Turizm Bakanlığının çabalarıyla 23 yıl sonra yeniden Türkiye’ye getirildi.

Kültür Bakanlığı devreye girdi, bin 800 yıllık yazıt Türkiye’ye getirildi

Manisa’nın Demirci ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve milattan önce üçüncü yüzyılda önemli bir kent olduğu bilinen Sidas (Saittai) Antik Kenti’nden 1990’lı yıllarda çalınarak İtalya’ya götürülen yazıt, yeniden Türkiye’ye getirildi.

Apollon Aksyros Tapınağı’ndan çalınarak İtalya’ya götürülen bin 800 yıllık yazıt, Kültür ve Turizm Bakanlığının çabalarıyla yeniden Türkiye’ye kazandırılmış oldu. Bakanlık yetkililerinin teslim almasının akabinde Türk Hava Yollarının Roma’dan havalanan uçağına yüklenen yazıt, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’na getirildi.

Özel bir kutu içerisinde muhafaza edildiği görülen tarihi eser, Türk Hava Yollarının yer hizmetleri iştiraki Turkısh Ground Services (TGS) ekipleri tarafından özenle uçaktan indirildi. Yazıt, sabah saatlerinde ise Ankara’ya gönderilecek.

"AİT OLDUĞU YERE GERİ DÖNDÜ"

Yazıtla birlikte Türkiye’ye dönen Kültür ve Turizm Bakanlığı Roma Kültür ve Tanıtma Müşaviri Rıza Haluk Soner, havalimanında yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın uzun hukuki mücadeleler sonucu İtalya’dan getirdiği bu eseri yarın saat 12.30’da Sayın Bakanımız halkımıza takdim edecek. Hepimize hayırlı olsun. Böylece yurtdışındaki bir eserimiz daha topraklarına, ait olduğu yere geri döndü” değerlendirmesinde bulundu.

Yazıt, hırsızlık sonrası tapınağa hediyeler sunup af dilenmesini konu alıyor
Yaklaşık 23 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığının peşini bırakmadığı antik yazıtta, iki kardeşten birinin balık ağını çalması nedeniyle gazaba uğraması ve ailenin tapınağa hediyeler sunup af dilemelerinin yer aldığı öğrenildi.

Yazıtta, “(300 yılında (MS 215/6 yılı), Ksandikos ayında, 12’inci günde, tanrıya karşı işledikleri cürüm nedeniyle: Melite ve Makedon, Eia’nın ağını ve başka şeylerini çaldılar; bu sebeple tanrı tarafından cezalandırıldılar. Anne ve babaları kendi selametleri için Apollon Aksyros’a danıştılar ve adağı şükranla yerine getirdiler” ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Saittai Antik Kenti’nde bulunan Apollon Aksyros Tapınağı’nda antik dönemlerde insanların bir arzularının gerçekleşmesi ya da işledikleri günahlardan kurtulmak için kurbanlar, hediyeler sundukları ve herkesin görmesi ve ibret alması için de taşlara günahlarını, dileklerini yazdığı biliniyor.

ANTİKA TÜCCARINA YAPILAN BASKINDA ELE GEÇİRİLDİ

Türkiye’den çalınarak İtalya’ya götürülen yazıt, İtalyan kültür polisi tarafından 1997 yılında bir antika tüccarına yapılan baskında ele geçirildi. Yazıtın kökeninin Türkiye olup olmadığının teyidi için durum Türk İnterpol Birimine iletildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan incelemeler sonucunda eserin daha önce Prof. Dr. Hasan Malay tarafından 1987 yılında yayınlandığı ve Manisa’da bulunan Apollon Aksyros Tapınağı’ndan çalındığı tespit edildi. Ancak bu hırsızlık olayı ile ilgili bir delil bulunamadığından İtalya’daki soruşturma sonuçsuz kaldı. Aradan geçen 23 yıllık süreçte karşılıklı davalar ve Türkiye’nin sunduğu deliller sonucu eserin Türkiye’ye iade edilmesine karar verildi. Bu kapsamda da yazıt tekrar Türkiye’ye getirildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Sosyal medyanın diline düştü!
Çay içen şahsı defalarca bıçakladı! Dehşet anları kameradaÇay içen şahsı defalarca bıçakladı! Dehşet anları kamerada
Zoom nasıl indirilir? Zoom nasıl kullanılır?Zoom nasıl indirilir? Zoom nasıl kullanılır?
En Çok Okunan Haberler
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Düğün yapması tepki çekmişti! AK Partili vekil için flaş karar
Düğün yapması tepki çekmişti! AK Partili vekil için flaş karar
Kan donduran olay! Boynunda halatla ölü bulundu
Kan donduran olay! Boynunda halatla ölü bulundu
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
22 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
22 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Diğer Haberler
Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı
Çay içen şahsı defalarca bıçakladı! Dehşet anları kamerada
Milli Eğitim Bakanı Selçuk’dan MHP lideri Bahçeli’ye teşekkür mesajı
Bakan Selçuk'tan Bahçeli'ye teşekkür
Muğla'da feci kaza! Yaşlı adam 16 yıl önce torununun öldüğü yerde hayatını kaybetti
Yaşlı adam 16 yıl önce torununun öldüğü yerde hayatını kaybetti
Sultangazi'de gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektiler
Tepkileri umursamadılar! Yolu kapatıp halay çektiler
4 kişi yaşamını yitirmişti! Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bakan Koca, saldırı girişimine uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret etti
Skandal olay sonrası Koca'dan ziyaret
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.