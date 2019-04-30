İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - İzmir'de sinarit ve trançayı eşleyerek "Egeli" ismi verilen yeni cins balık üreten Türk balıkçılar, diğer kültür balıklarına göre daha hızlı büyüyen bu balığın yurt dışında ilgi görmesini bekliyor.

Av baskısı nedeniyle Akdeniz'de artık ender görülen trança, sinarit ve mercan gibi balık türlerini çiftlik ortamında yetiştirmeyi başaran İzmir'deki bir firma, uzun yıllar yeni türler geliştirmek için çaba sarf etti. Yaklaşık 5 yıl önce yeni bir cins üzerinde çalışma başlatan Ar-Ge ekibi, aynı aileden olan trança ve sinariti melezleme girişiminde bulundu.

Başarılı olan melezleme işlemi sonrasında yeni bir cins geliştiren firma, üretim izni için Tarım ve Orman Bakanlığına başvurdu ve "Egeli" ismiyle bu cinsin üretim iznini aldı.

Karaburun ilçesinde bulunan tesislerinde denizle buluşan ve diğer kültür balıkları çipura ve levreğe göre daha hızlı büyüyen "Egeli"nin yaklaşık 1 yıl sonra satışa hazır hale gelmesi hedefleniyor.

- "Çok performanslı bir balık ortaya çıktı"

Akuvatur Su Ürünleri Ticaret ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çipura ve levreğin Türkiye'nin ana üretim modellerinden olduğunu, bu modelin dışına çıkarak yeni türleri üretmek için çalışmalar yaptıklarını anlattı.