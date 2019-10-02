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Kültür Merkezi’ni soymaya çalıştılar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 10:40 | Son Güncelleme

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çerkezköy’de yapılan Atatürk Kültür Merkezi’nin kablolarını çalmaya çalışan kişi veya kişiler, son anda gece bekçisinin fark etmesi ile kestikleri kabloları bırakıp olay yerinden kaçtı.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 27 milyon liralık yatırım ile Çerkezköy’e kazandırılan Atatürk Kültür Merkezi’nin kablolarını önceki gün çalmaya çalışan kişi veya kişiler, gece bekçisinin olayı fark etmesi ile kestikleri kabloları bırakıp kaçtı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çerkezköy’de yapılan Atatürk Kültür Merkezi’nin kablolarını çalmaya çalışan kişi veya kişiler, son anda gece bekçisinin fark etmesi ile kestikleri kabloları bırakıp olay yerinden kaçtı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 27 milyon liralık yatırım ile Çerkezköy’e kazandırılan Atatürk Kültür Merkezi’nin kablolarını önceki gün çalmaya çalışan kişi veya kişiler, gece bekçisinin olayı fark etmesi ile kestikleri kabloları bırakıp kaçtı. Edinilen bilgilere göre; binanın çatı katından girdiği tahmin edilen kişi veya kişiler kabloları keserek, alt kata kadar indi. Gece bekçisinin hırsızlık olayını fark etmesi ile kestikleri kabloları olay yerinde bırakıp kaçan kişilerin yakalanması için Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başlarken, şahısların Atatürk Kültür Merkezi’ne yaklaşık 500 bin TL’lik zarar verdiği tahmin ediliyor.

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