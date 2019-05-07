Kültür sanat dünyasından ünlü isimler iftarda bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Ramart Yönetim Kurulu Başkanı Alpay Tarhan, "Birbirimizi ayrıştırmadan, kim olduğumuza bakmadan sanatın diliyle konuşacağız." dedi.

Kültür-sanat camiası, sanata yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlayarak, bu yıl kurulan Ramart Platform'un düzenlediği iftar programında bir araya geldi.

Türk ve İslam Eserleri Müzesinde gerçekleştirilen iftar programı sonrası bir konuşma yapan Ramart Yönetim Kurulu Başkanı Alpay Tarhan, Ramart 'ın bir hayal üzerine kurulduğunu söyleyerek, "Ramazan ve sanatı nasıl bir araya getirebiliriz diye düşündük. Ramazan'ın kendi dini ritüellerinin yanı sıra İslam inancının yanında sanatın ne kadar değerli olduğunu ve aslında estetikle iç içe olmamız gerektiğini hayal ediyordum." diye konuştu.

Tarhan, platform kapsamında geçen pazar günü, farklı disiplin ve jenerasyondan 99 sanatçıyı buluşturan "Fecr" temalı bir sergi açtıklarını da aktararak, şunları kaydetti:

"İlk yılımızda olmamıza rağmen sergiye katılan sanatçılarımızın çoğu sadece Türkiye'de değil, dünyada literatüre girmiş, dünyada kabul görmüş insanlar. Bu anlamda bütün sanatçılar isimlerini bu işe adadılar. Bize güvendiler. Umarım biz de onları mahcup etmemişizdir. Allah ömür verirse bu platformun yıllarca sürerek, İstanbul ile anılmasını istiyoruz. Bu bizim hayalimiz ve birçok zorluğa rağmen iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz. Biz gerçekten sanat adına diyerek, din, inanç, mezhep, ırk gibi hiçbir şey düşünmedik. Herkes aynı platformda olsun dedik. Sanat akımları konusunda da belki dünyada ilk kez geleneksel ile çağdaşı bir araya getirdik. O yüzden hiçbir misyonun ve kimliğin arkasında değiliz. Bu topraklarda 9 medeniyet yaşamış. Tek olayımız ramazan ayında bu medeniyetler içerisinde herkesi kucaklayabilmek, çünkü ülkenin de buna çok ihtiyacı var. Birbirimizi ayrıştırmadan, kim olduğumuza bakmadan sanatın diliyle konuşacağız."

Sanat ve basın dünyasından isimlerin buluştuğu iftar sonrasında ayrıca mimar Dr. Sinan Genim, ramazan kültürü üzerine kısa bir sohbet yaptı.

