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"Kültür şirketlerin ürünlerini şekillendiriyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 14:54 | Son Güncelleme

YENİÇAĞDA sürekli değişmekte olan uluslararası pazarlarda iş yapmanın zorlukları, globalleşen pazarların karakteristik özellikleri ve kültürün bu konular üzerindeki etkilerine değinen University of California akademisyenlerinden Richard A.

İSTANBUL, (DHA)- YENİÇAĞDA sürekli değişmekte olan uluslararası pazarlarda iş yapmanın zorlukları, globalleşen pazarların karakteristik özellikleri ve kültürün bu konular üzerindeki etkilerine değinen University of California akademisyenlerinden Richard A. Steele, “Kültür, şirketlerin ürünlerini şekillendiriyor” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından online olarak düzenlenen "Yeni Dünyada Uluslararası İşletmecilik" başlıklı seminerde University of California’dan Richard A. Steele öğrencilerle buluştu.

“DEĞİŞKENLER DOĞRU ANALİZ EDİLMELİ”

Bir pazarda kontrol edilebilen ve edilmeyen alanların değişkenlerinden söz eden Prof. Steele, her girilen yeni pazarda bu değişkenlerin doğru analiz edilmesi ve anlaşılmasının işleri olumlu etkilediğini açıkladı. Steele, tüm bu konuların pazarı oluşturan bireylerin kültürel değerleriyle yakından ilişkili olduğuna değinerek, “Kültürün şekillendirdiği pazarların, şirketlerin ürünlerini nasıl şekillendirildiğine bakarsak Uber'in başarılı Avrupa operasyonlarına rağmen Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki operasyon başarısızlıkla sonuçlandı. Bunun sebebi bahsetmiş olduğum gibi, kültürlerin pazara olan etkisidir” dedi.

ULUSLARARASI PAZARLARDA İŞ YAPMANIN ZORLUKLARI

Uluslararası İşletmecilik konusunda öğrencilere dünyadan örnekler de veren Steele, yeni çağda uluslararası pazarlarda iş yapmanın zorluklarını ve globalleşen pazarların karakteristik özelliklerini işletme ve iktisat öğrencilerine online seminer aracılığıyla anlattı.

(FOTOĞRAF)

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