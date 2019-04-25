MEHMET FATİH ASLAN - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, ülkede kültür turizmine ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, "Kültür turizmi hızlı bir şekilde yukarıya çıkıyor. 9 günlük bayram tatili de bu yükselişe biraz daha ivme kazandıracaktır." dedi.

Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin UNESCO tarafından "dünya mirası" olarak tescillenmesinin, turistik destinasyon olarak daha geniş kitlelerce tanınmasına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Göbeklitepe'nin 12 bin yıllık geçmişiyle hem yerli hem de yabancı turistlerin en fazla ilgi duyduğu yerler arasında bulunduğunu anlatan Bağlıkaya, "Göbeklitepe turizm açısından çok önemli bir mekan. Devletin en üst düzeyinde de yeteri kadar karşılık buluyor. Bu yıl Göbeklitepe ekseninde Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin için 1 milyon turiste ulaşmayı bekliyoruz. Böyle bir potansiyel burada var." diye konuştu.

Bağlıkaya, Göbeklitepe'nin sadece Şanlıurfa'nın değil bölge kentlerinin tamamının turizmine katkı sunacağına dikkati çekti.