Kültür Üniversitesinde hukuk profesyonellerine insan hakları eğitimi

HELP'in temel görevinin bu kursları hazırlayarak hukuk profesyonellerine sunduğuna işaret eden Büyüktavşan, günlük çalışmalarında mevzuattan, insan hakları hukuku terimlerinden, ilkelerinden, prensiplerinden yararlanmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Büyüktavşan, birimin platformunda 34 online kurs bulunduğunu, bunların 3'ünün Türkçe'ye tercüme edildiğini ifade etti. Dün tercüme edilen Mülteci ve Göçmen Çocuklar HELP Online Kursu'na İstanbul Barosu'ndan 80 avukatın katıldığını vurgulayan Büyüktavşan, 2 aylık bir eğitimden sonra başarılı olan katılımcılara sertifika vereceklerini anlattı.

- Eğitimi başarıyla tamamlayanlar eğitici olabilecek

Büyüktavşan, etkinliğin üniversiteler arasında eğiticilerin eğitimi programı yapılması bakımında ilk olma özelliği taşıdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burada HELP Eğiticilerin Eğitimi Programı yapacağız. Burada İKÜ Hukuk Fakültesinden yaklaşık 20 akademisyen arkadaşımız eğitim verecek. 4'ü akademisyen biri de mezun avukat olmak üzere 5 kişiye eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim vereceğiz.Yaklaşık bir günlük teknik eğitim sonrasında onlara bir takım ödevler vereceğiz. Ödevlerini başarıyla tamamlayanlara HELP Ulusal Eğitici Sertifikası takdim edeceğiz. Bunun önemi şudur. Türkiye'de yapacağımız HELP online eğitimlerinden kendileri eğitici olarak görev alacaklar. Sonrasında da 30 üniversite öğrencimize HELP Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Giriş online kursu başlatacağız."