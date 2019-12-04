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Kültür Üniversitesinde hukuk profesyonellerine insan hakları eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 13:01 | Son Güncelleme

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri, "Hukuk Profesyonelleri için İnsan Hakları Eğitimi" programını başarıyla tamamlayarak bu alanda eğitmen olabilecek - Hukuk Profesyonelleri İçin İnsan Hakları Eğitim Programı Kıdemli Proje Koordinatörü Muhammed Taha Büyüktavşan: - "4'ü akademisyen biri de mezun avukat olmak üzere 5 kişiye eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim vereceğiz. Yaklaşık bir günlük teknik eğitim sonrasında onlara bir takım ödevler vereceğiz. Ödevlerini başarıyla tamamlayanlara HELP Ulusal Eğitici Sertifikası takdim edeceğiz. Bunun önemi şudur. Türkiye'de yapacağımız HELP online eğitimlerinden kendileri eğitici olarak görev alacaklar" - İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Öztürk: - "İnsan hakları konusunda çok ciddi bir çalışma başlatıyoruz ama önce eğiticilerin eğitiminin yapılması lazım. Büyük bir kazanım olacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Hukuk Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri için online insan hakları eğitimleri başladı.

Avrupa Konseyi'nin hukukçulara insan hakları eğitimi vermeyi amaçladığı "Hukuk Profesyonelleri İçin İnsan Hakları Eğitimi (Human Rights Education For Legal Professionals-HELP)" programı kapsamında, eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayan akademisyen ve öğrencilere sertifika verilecek.

Başarılı olan akademisyenler bu alanda eğitmen olarak da görev yapabilecek.

Hukuk Profesyonelleri İçin İnsan Hakları Eğitim Programı Kıdemli Proje Koordinatörü Muhammed Taha Büyüktavşan, İKÜ Hukuk Fakültesi Şirinevler Yerleşkesinde başlayan eğitimlere ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Büyüktavşan, HELP'in, hakimler, savcılar ve avukatlar başta olmak üzere hukuk profesyonelleri ve hukukla ilgilenen tüm meslek grupları için online insan hakları eğitim modülleri programını hazırlayan Avrupa Konseyi'nin eğitim birimi olduğunu söyledi. Büyüktavşan, birimin insan hakları hukukuna ilişkin sorunlara alanlara yönelik online kurslar hazırladığını da kaydetti.

HELP'in temel görevinin bu kursları hazırlayarak hukuk profesyonellerine sunduğuna işaret eden Büyüktavşan, günlük çalışmalarında mevzuattan, insan hakları hukuku terimlerinden, ilkelerinden, prensiplerinden yararlanmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Büyüktavşan, birimin platformunda 34 online kurs bulunduğunu, bunların 3'ünün Türkçe'ye tercüme edildiğini ifade etti. Dün tercüme edilen Mülteci ve Göçmen Çocuklar HELP Online Kursu'na İstanbul Barosu'ndan 80 avukatın katıldığını vurgulayan Büyüktavşan, 2 aylık bir eğitimden sonra başarılı olan katılımcılara sertifika vereceklerini anlattı.

- Eğitimi başarıyla tamamlayanlar eğitici olabilecek

Büyüktavşan, etkinliğin üniversiteler arasında eğiticilerin eğitimi programı yapılması bakımında ilk olma özelliği taşıdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burada HELP Eğiticilerin Eğitimi Programı yapacağız. Burada İKÜ Hukuk Fakültesinden yaklaşık 20 akademisyen arkadaşımız eğitim verecek. 4'ü akademisyen biri de mezun avukat olmak üzere 5 kişiye eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim vereceğiz.Yaklaşık bir günlük teknik eğitim sonrasında onlara bir takım ödevler vereceğiz. Ödevlerini başarıyla tamamlayanlara HELP Ulusal Eğitici Sertifikası takdim edeceğiz. Bunun önemi şudur. Türkiye'de yapacağımız HELP online eğitimlerinden kendileri eğitici olarak görev alacaklar. Sonrasında da 30 üniversite öğrencimize HELP Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Giriş online kursu başlatacağız."

Türkiye'de bir üniversitede HELP'i ilk defa Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 30 Ekim'de tanıttıklarını dile getiren Büyüktavşan, orada da eğiticilerin eğitimi ve HELP online kursları uygulayacaklarını söyledi.

Büyüktavşan, bu eğitimlere "hukuk profesyonelleri" olarak adlandırdıkları hakimler, savcılar, avukatlar, hakim ve savcı adaylarının katıldığını vurguladı. Büyüktavşan, aynı eğitimlerin, akademisyenler, üniversite öğrencileri, infaz koruma memurları, kolluk kuvvetleri, sosyal çalışma görevlileri gibi hukuk ve adalet hizmeti içerisinde yer alan meslek mensuplarının dahil olabildiğini dile getirdi.

HELP'i Türkiye'de tanıtmak istediklerini ifade eden Büyüktavşan, "HELP gerçekten de insan hakları hukuku alanında Avrupa'da hukuk profesyonelleri arasındaki tek insan hakları eğitim ağı olma özelliğini taşıyor. Bu platformda Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülkedeki hukuk profesyonelleri yer alıyor. 2019 haziran itibarıyla 36 bin online kullanıcıya ulaşmış durumda. Ülkemiz ise 1871 kullanıcıyla altta bir sırada. Bunu bir futbol ligi olarak düşünürsek inşallah HELP liginde 2020'nin haziranında ikinciliğe çıkmayı planlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- "İnsan hakları konusunda çok ciddi bir çalışma başlatıyoruz"

İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Öztürk de Türkiye'de üniversite düzeyinden bir ilk olması bakımından bu eğitimlerin son derece önemli olduğunu vurguladı.

"HELP" başlığı altında insan haklarıyla ilgili profesyonel eğitim verileceğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"İnsan hakları konusunda çok ciddi bir çalışma başlatıyoruz ama önce eğiticilerin eğitiminin yapılması lazım. Bu artık bir gelenek haline geldi. 2005'te yeni ceza adaleti reformu yaptıktan sonra onların tanıtımıyla ilgili de bu yöntemi benimsemiştik. Pek çok kişiyi eğittik. Onların da hakim ve savcılara bilgi aktarmasını sağladık. Aynı yöntemi burada da kullanacağız. Büyük bir kazanım olacak. Bu çalışmaların başarılı olmasını diliyorum."

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