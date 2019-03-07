"Kültür varlığı" olarak tescilli evini onaran kişinin ceza alması

Trabzon'da, 1955'te kendi imkanlarıyla inşa ettiği evin 2005'te "kültür varlığı" olarak tescil edildiğinden haberi olmadığı gerekçesiyle evde tadilat yapan Yusuf Gurbetoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Of Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Yusuf Gurbetoğlu (83) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmada, avukat istemediğini ve savunmasını kendisinin yapacağını belirten Gurbetoğlu, evinin kültür varlığı olarak tespit edilmesine yönelik kendisine herhangi bir tebligatta bulunulmadığını öne sürdü.

Kendisinin suç işleme kastıyla hareket etmediğini kaydeden Gurbetoğlu, şunları söyledi:

"6 Mart 2019 tarihinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne yapmış olduğum, koruma kararının kaldırılmasına yönelik başvurum vardır. Aynı zamanda benim evime ilişkin tescil kararı 2016'da işlenmiştir. Suç tarihi öncesinde benim yapmış olduğum tadilatlar 2007 ve 2011 yılları arasındadır. Bu nedenle bu tarihlerde tapuya işlenmiş koruma kararı bulunmamaktadır. Bu nedenle öncelikle beraatimi talep ederim."