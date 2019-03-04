'Kültür varlığı' tescilli evini onarınca ceza aldı -YENİDEN

Selçuk BAŞAR/OF (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Of ilçesinde, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca 'kültür varlığı' olarak tescillenen evinin su akıtan çatısının kiremitlerini değiştiren ve banyo ile tuvalet yapan Yusuf Gurbetoğlu (83) hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan dava açıldı. 18 ay hapsi istenen Gurbetoğlu'nun cezası, 6 bin lira paraya çevrilerek, ertelendi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca ise cezaya itiraz edildi. Yusuf Gurbetoğlu, "Bu yaşımda hapishanede yatmamı mı istiyorlar?" diyerek, cezaya tepki gösterdi.

Of'a bağlı Ballıca Mahallesi'ndeki arazisinde Yusuf Gurbetoğlu, 1955 yılında, ahşap ev yaptı. Gurbetoğlu'nun evi, yöresel mimarisi ve yaşı nedeniyle 2005'te Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca 'kültür varlığı' olarak tescillendi. Gurbetoğlu, yakın zamanda su akıtan çatısını onardığı evin arka bölümüne de banyo ve tuvalet yaptı. Gurbetoğlu hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan dava açıldı. Hakim karşısına çıkan Gurbetoğlu, tutuksuz yargılandığı davada, 18 ay hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, 6 bin lira paraya çevirdiği cezada, hükmün açıklamasını geri bıraktı; ancak Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca karara üst mahkemeye başvurularak, itiraz edildi.