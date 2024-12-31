Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden 'Kaçak yapı' açıklaması!

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yazılı açıklamada, Knidos Antik Kenti’ne Çevre Düzenleme Projesi'nin ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak mevzuata uygun olarak yürütüldüğü belirtilerek, bölgede yer alan Datça Belediyesi'ne ait restoranın 1'inci derece arkeolojik sit alanında inşa edilen kaçak bir yapı olduğu kaydedildi.

"KNİDOS ANTİK KENTİ'NDE ARKEOLOJİK KAZILAR SÜRDÜRÜLMEKTE"

Açıklamada, "3349 no'lu taşınmazdaki kaçak uygulamaların kaldırılması için 2002-2011 yılları arasında 4 defa yıkım kararı alınmış, ancak bu kararlar yerel yönetim tarafından uygulamaya konmamıştır. Ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan Knidos Antik Kenti'nde, Prof. Dr. Ertekin Doksanlatı ve ekibi tarafından arkeolojik kazılar sürdürülmektedir. Restoran yapısının bölgeden kaldırılmasının ardından da aynı noktada arkeolojik kazı ve çevre düzenlemesi işleri yapılacaktır. Muğla Koruma Bölge Kurulu'nca onaylanan çevre düzenleme projesinde kazı alanı olarak belirlenen sahada Knidos Antik Kenti Kazı Başkanlığı'nca Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen bilimsel kazı programı çerçevesinde kamulaştırma, arkeoloji kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları yapılarak toprak altında bulunan ve Knidos'a değer katacak eserlerin ortaya çıkarılması sağlanacaktır" denildi.

(DHA)