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Kültür ve Mekan Buluşmaları’nın kapanış etkinlikleri için geri sayım başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 10:01 | Son Güncelleme

Özyeğin Üniversitesi 10’uncu yıl etkinlikleri kapsamında, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve IAPS-CS Çalışma Ağı iş birliği ile düzenlenen 4’üncü Kültür ve Mekan Buluşmaları’nın son etkinliği 11-16 Şubat arasında TAK Kadıköy’de gerçekleştirilecek.Daha önce 2012, 2014 ve 2016’da düzenlenen ’IAPS-CS Network Kültür ve Mekan Öğrenci Buluşması, IAPS-CS Culture & Space Network: Kültür ve Mekan Buluşmaları 4’ kapsamında atölye ve fikir yarışması ürünlerinin sergileneceği, ödüllerin verileceği, makale sunumlarının yapılacağı ve farklı okullardan öğrencilerin katılacağı bir etkinlikler dizisi ile tamamlanacak.

Kültür ve Mekan Buluşmaları’nın kapanış etkinlikleri için geri sayım başladı

Özyeğin Üniversitesi 10’uncu yıl etkinlikleri kapsamında, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve IAPS-CS Çalışma Ağı iş birliği ile düzenlenen 4’üncü Kültür ve Mekan Buluşmaları’nın son etkinliği 11-16 Şubat arasında TAK Kadıköy’de gerçekleştirilecek.

Daha önce 2012, 2014 ve 2016’da düzenlenen ’IAPS-CS Network Kültür ve Mekan Öğrenci Buluşması, IAPS-CS Culture & Space Network: Kültür ve Mekan Buluşmaları 4’ kapsamında atölye ve fikir yarışması ürünlerinin sergileneceği, ödüllerin verileceği, makale sunumlarının yapılacağı ve farklı okullardan öğrencilerin katılacağı bir etkinlikler dizisi ile tamamlanacak. Bu kapsamda 11-14 Şubat 2019 tarihleri arasında Tasarım Atölyeleri ve Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması ürünlerinin sergisi, 16 Şubat 2019 tarihinde atölye, makale seçkisi ve yarışma ödül töreninin de yapılacağı Kültür ve Mekan Öğrenci Buluşması, TAK Kadıköy adresinde gerçekleştirilecek.
2018 Eylül ayında başlayan etkinlikler bu yıl, İstanbul’un, kentin ‘artiküle edilebilen hali’ üzerinden sorgulandığı buluşmalara, atölye programlarına ve projelere ev sahipliği yapıyor.

Kültür ve Mekan Buluşmaları’nın kapanış etkinlikleri için geri sayım başladı

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