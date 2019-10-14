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Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Hatay'da toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 15:43 | Son Güncelleme

Her ay mutat toplantılarından birini farklı bir şehirde yapma kararı alan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Hatay'da toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, bu ayki toplantısını Hatay'da yaptı.

Türkiye'nin kültür ve sanat birikimini yakından tanımak, kültür ve sanat mirasının sorunları, geleceği ve sürdürülebilirliği gibi hususları tespit etmek, özellikle yetenekli gençleri bularak desteklemek amacıyla başlatılan gezilerin ikincisi Hatay'a gerçekleştirildi.

Bu kapsamda kente gelen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve Kurul üyeleri Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Ümit Meriç, Hümeyra Şahin, Fecir Alptekin, İbrahim Erbay ve Rabia Çağla Bıyık, ilk olarak Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Valilik Abdurrahman Melek Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Prof. Dr. Pala, şehrin kültür ve sanatıyla ilgili bilgiler alacaklarını belirtti. Türkiye'nin sadece İstanbul ve Ankara'dan ibaret olmadığını ifade eden Pala, yerel olarak kültür ve sanata katkı sağlamak için toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

Hatay'da tarihi ve kültürel yerlerde incelemelerde bulunacaklarını aktaran Pala, ayrıca sınır karakoluna giderek Mehmetçik'in yanında olduklarını göstereceklerini kaydetti.

Vali Rahmi Doğan da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini Hatay'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, şehrin tarihi, kültürel ve sanatsal değerleri hakkında bilgi verdi.

Hatay isminin çok büyük ve marka bir şehir olduğunu ifade eden Doğan, "Hatay, insanlık tarihinin başladığı yerlerden bir tanesidir. Bu coğrafyaya geldiğimizde bu değerleri, kültürü, sanatı görmek mümkün. Valilik olarak biz de elimizden gelen gayreti göstererek, katkıda bulunmaya çalışıyoruz." dedi.

Vali Doğan, Hatay'da her dinden ve kesimden insanların huzur içinde birlikte yaşadığının altını çizerek, Orta Doğu sorunun çözümü için Hatay'ı örnek gösterdiklerini söyledi.

Toplantıya AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Abdulkadir Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, kurum müdürleri ile Hatay'ın yerel kültür ve sanat temsilcileri katıldı.

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