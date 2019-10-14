Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Hatay'da toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, bu ayki toplantısını Hatay'da yaptı.

Türkiye'nin kültür ve sanat birikimini yakından tanımak, kültür ve sanat mirasının sorunları, geleceği ve sürdürülebilirliği gibi hususları tespit etmek, özellikle yetenekli gençleri bularak desteklemek amacıyla başlatılan gezilerin ikincisi Hatay'a gerçekleştirildi.

Bu kapsamda kente gelen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve Kurul üyeleri Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Ümit Meriç, Hümeyra Şahin, Fecir Alptekin, İbrahim Erbay ve Rabia Çağla Bıyık, ilk olarak Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Valilik Abdurrahman Melek Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Prof. Dr. Pala, şehrin kültür ve sanatıyla ilgili bilgiler alacaklarını belirtti. Türkiye'nin sadece İstanbul ve Ankara'dan ibaret olmadığını ifade eden Pala, yerel olarak kültür ve sanata katkı sağlamak için toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

Hatay'da tarihi ve kültürel yerlerde incelemelerde bulunacaklarını aktaran Pala, ayrıca sınır karakoluna giderek Mehmetçik'in yanında olduklarını göstereceklerini kaydetti.