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Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu yarın Edirne'de toplanacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.12.2019 16:47 | Son Güncelleme

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu yarın Edirne'de toplanacak

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, yarın Edirne'de toplantı yapacak.

Türkiye'nin kültür ve sanat birikimini yakından takip etmek, yerel yönetimler ve kültür sanat kurumları ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmak, kültür sanat etkinlikleri hakkında detaylı bilgi edinmek amacıyla başlatılan kurul, eylül ayında Hakkari'yi, ekim ayında Hatay'ı, kasımda ise Eskişehir'i ziyaret etti.

Kurul, yarın Edirne Valiliğinin ev sahipliğinde, kültür ve sanat yönünden önemli bir potansiyel barındıran Büyük Sinagog Kompleksi içerisindeki Vakıf Kültür Sanat Evi'nde toplanacak.

Toplantıda, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili araştırmacı-yazar Prof. Dr. İskender Pala'nın yanı sıra kurul üyeleri Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Havva Hümeyra Şahin, sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, sosyolog ve yazar Prof. Dr. Ümit Meriç ve hattat Mehmed Özçay ile Edirne'nin önde gelen yetkilileri bulunacak.

Kurul, Osmanlı Devleti'nin başkentliğini de yapan ve bünyesinde çok sayıda klasik Osmanlı eserini barındıran Edirne'de, tarihi ve kültürel mekanlarda da incelemeler yapacak.

Kurul'un inceleme yapacağı mekanlar arasında Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın üçüncü büyük sinagogu olan "Edirne Büyük Sinagogu", Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen ve Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri Selimiye Camisi ve Külliyesi, Sultan 2. Bayezid tarafından Edirne'yi darüşşifaya kavuşturmak amacıyla yaptırılan Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Balkan Savaşları'nda Edirne savunmasında karargah olarak kullanılan Hıdırlık Tabyası, Lozan Anlaşması ile Karaağaç'ın tekrar Türk topraklarına kazandırılmasını ve Lozan Anlaşması'nda kazanılan diplomatik zaferi temsil eden Lozan Anıtı ile Meriç ve Tunca köprüleri yer alıyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu edirne

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