"Kültür ve sanatla büyümek kod yazmak kadar önemli"

Görgün Taner: "İzleyici olarak var. Biz Kadıköy'de oturduğumuz için her pazar günü babam ve annem bizi o zamanki Rexx sinemasına götürürdü. Açık yazlık sinemalar vardı. Duvar dibinde bir yazlık sinema vardı Üsküdar'da mesela. Caddebostan Budaklar, İkizler sineması gibi... O sinemalarda çok film seyrettim. Bu yıllar 1960'ların sonları 1970'ler. Hiç unutmuyorum Kızıltoprak'ta çok güzel bir Kent Sineması vardı. Daha sonra birçok sinemanın başına geldiği gibi yıkıldı ve yerine çok katlı bir takım siteler yapıldı. 3 bine yakın kapasitesi olan ve hatta orada ilk Cem Karaca, Erkin Koray konserlerini seyrettiğim sinemadır. Kırmızı koltukları vardı. Çok güzel bir sinemaydı. Gençliğimin önemli bir kısmı sinemalarda ve tiyatrolarda geçti. Okuyarak ve bunları konuşarak... Biz zamanında çok konuşuyorduk arkadaşlarla kendi aramızda. Bunları tartışıyorduk. 'Şimdi nasıldır bilmiyorum.' demek istemiyorum ama bütün bunlar bana İKSV'ye giden yolu da biraz açtı orada çok mutluyum."

Görgün Taner: "Ben bir süre ODTÜ’de İşletme okudum. ODTÜ İşletme'de sene 1977, bir hocamız vardı, Muhan Soysal. O demişti ki ileride hepiniz yönetici olacaksınız. Bu arada ben ODTÜ İşletmeyi bitirmedim, ODTÜ’den atıldım. Boğaziçi (Üniversitesi) Tarih bölümüne girdim. Şunu söylemişti bize, 'İki şeyi muhakkak yapmanız lazım. Bunlardan bir tanesi her sabah kalktığınızda -o zaman tabii düşün sene 1977. İnternet yok, hiçbir şey yok. Faks bile var mı yok mu çok emin değilim. Telex var ama- Dünya haberlerini okuyacaksınız. Dış haberler. Çeşitli görüşlerden iki gazete alacaksınız. Bunlardan dünya ve Türkiye haberlerini okuyacaksınız. Ne oluyor? Öğreneceksiniz, bileceksiniz. İkincisi de ileride çalışmaya başladığınız zaman, herkes 9.00’da gidiyorsa siz 8.30’da, 8.30’da işe gidiyorsa siz 8.00’de gideceksiniz.' derdi. Nedense bunlar bende çok yer etmiş. O nedenle ben sabahleyin, ilk kalktığımda -eskiden internet yokken de- muhakkak önce gazete okurdum. Mavi yolculuğa gittiğimiz zaman bile muhakkak bir yerlerden gazete almaya çalışırdım. Ya da o tekneler gelir ya yanınıza, 'Ertesi gün bizi şu koyda bulursan bize gazete getirsene.' derdim. Arkadaşlarım da biraz benim gibi oldukları için hepimiz aynı minvaldeydik? Dünyayla entegre olma ve 'dünyada ne oluyor'u merak etme ve bilme konusunda biraz fazla meraklıyım. Hem uluslararası basın hem de Türkiye’deki basını takip ediyor, okuyorum. İlk yaptığım iş bu oluyor.

Kültür ve sanat faaliyetlerine zaman ayırmak konusu ise şöyle; zorunluluktan gittiğim birtakım faaliyetler var. Yine zorunluluktan gittiğim resepsiyonlar ve benzeri etkinlikler var. Akşam ziyaretleri diyeyim ona da. Onun haricinde kalan zamanda kendi keyfime göre sinemaya gitmeye yani film izlemeye çalışıyorum. Bazı meraklarım var. Bazı sahaf arkadaşlarım, tanıdıklarım var. Onları ziyaret ediyorum bolca ve antika peşinde koşuyorum. Bunları da kültür sanatın büyük şemsiyesi altında değerlendirdiğim için söylüyorum."

- "Herkes her yere, her an ulaşma imkanına sahip"

SORU: "Siz, sanatçıların birçoğunun ilk ulaştığı, öncelikle ulaşmak istediği kurumlardan birisiniz. Yeni bir sanatçının yani henüz sesini duyurmaya çalışan birinin, günümüz koşullardaki şansı ne kadardır? İşi ne kadar kolay ya da ne kadar zor?"

Görgün Taner: "Bu çok tartışılan bir konu. Dünyada da bunun üzerine bir sürü makale yazılıyor. İnternetin ve sosyal medyanın geldiği bu en son noktada, 'Sanat demokratikleşti' şeklinde bir kavram var. Herkes her yere, her an ulaşma imkanına sahip.