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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan sinema müzesini inceledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2019 11:37 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan sinema müzesini inceledi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın İstiklal Caddesi'nde restorasyonu süren sinema müzesi için yönetmen, yapımcı ve sinema yazarlarının yer aldığı sektör temsilcileri bir araya geldiği belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Demircan, Atlas Pasajı yerleşkesinde yer alacak sinema müzesinin teşhir, tanzimi ve fonksiyonlandırılmasına yönelik incelemelerde bulundu.

Yönetmen, yapımcı ve sinema yazarlarının yer aldığı sektör temsilcileriyle bir araya gelen Demircan, müzenin bölgenin kültürel hayatına önemli katkı sağlayacağını belirterek, İstiklal Caddesi'ni bir kültür havzasına dönüştürmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Demircan, "Tarihi binanın bir bütün olarak aslına ve kültür mirasımıza uygun şekliyle restore edilerek oluşturulacak müzenin, çağdaş müzecilik kuramından hareketle, sinema sanatını ve tarihini ziyaretçilere sunan, anlatı ve eğitim işlevleriyle geçmiş ve gelecek arasında görsel bir bağ kuracak." ifadelerini kullandı.

- Müze 2020'de açılacak

Gelecek yıl hizmete girmesi planlanan sinema müzesinde kalıcı koleksiyonlarla birlikte süreli sergiler de olacak.

Müze bünyesinde etkileşimli dijital birimler, süreli sergi alanı, genç sinemacıların faydalanabilecekleri Türk sinemasının dijital arşivi ve uluslararası veri tabanlarına erişiminin sağlanacağı ortak çalışma alanı ve kütüphane yer alacak.

Engelli bireylerin ziyaretine uygun şekilde projelendirilen sinema müzesinde, İstanbul'u ziyaret eden yabancı konukların müze içeriğine doğrudan erişimlerini sağlayacak çoklu dil seçenekli dijital rehber uygulaması bulunacak.

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan

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