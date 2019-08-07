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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun, Denizli'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 14:50 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun, Denizli'de

DENİZLİ (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Denizli'deki turizm merkezlerinde incelemede bulundu.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Hasan Karahan'la görüşen Bakan Yardımcısı Dursun, Sarayköy ilçesinde yeni yerine taşınan İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Pamukkale Örenyeri'nde de inceleme yapan Dursun, Hierapolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, içinde İncil'de adı geçen yedi kiliseden birinin bulunduğu Laodikya Antik Kenti'ne de geçen Bakan Yardımcısı Dursun'a, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek tarafından kazı ve restorasyon çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bakan Yardımcısı kültür turizm UNESCO

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