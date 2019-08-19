Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Erciş'teki kazada yaşamını yitirdi (2)

BAKAN ERSOY, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van'ın Erciş İlçesinin Bayraklı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazazında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun (62) için bu gece Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere akşam saatlerinde kente geldi. Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez ve Van milletvekilleri İrfan Kartal ile Osman Nuri Gülaçar tarafından karşılanan Bakan Ersoy, cenaze töreni öncesi kazada yaralanan Ferhat Küçük ve Töre Üst'ü tedavi gördükleri Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Ersoy, "Maalesef talihsiz bir kaza yaşadık. Görev başında çok değerli bir dostumuzu, çok yakın mesai arkadaşımızı kaybettik. Yaralılarımız da var, ağır yaralımız da var. Yaralılarımızdan bir tanesi ağır, ama durumu kritik değil. Diğer yaralımızın da hayatini tehlikesi yok.Öncelikle ailesinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Şimdi diğer hastanede tedavi altında olan diğer yaralımızı ziyaret edeceğiz. Cenazeyi bu gece özel uçakla İstanbul'a alıyoruz. Sultan Ahmet Camiinde bir tören olacak. Yoğun bir program uygulamış kendisi bugün. Bir çarpışma ve herhangi bir şey yok. Tek taraflı bir kaza ve tabi yoldan çıkıp sert bir şekilde zemine vurduğu için çarpmanın etkisiyle olmuş bir ölümlü kaza maalesef. Ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Bakan Ersoy, daha sonra Van Yüzüncü Yıl Ünivesitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde tedaviye alınan Mehmet Şakir Salgur'u da ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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