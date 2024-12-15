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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu'dan Ankaralı Turgut için başsağlığı mesajı

15.12.2024 20:13
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Ankaralı Turgut" olarak bilinen şarkıcı Turgut Karataş için başsağlığı mesajı yayımladı. Mumcu paylaşımında ""Neşeli şarkıları, güler yüzü ve samimiyetiyle başta Ankaralılar olmak üzere sevgisini kazandığı tüm kardeşlerinin kalbinde yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu'dan Ankaralı Turgut için başsağlığı mesajı

Mumcu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Ankara'nın yöresel müzik kültürünü kendine has esprili üslubuyla yaşatan ve milyonlara tanıtan Karataş'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Neşeli şarkıları, güler yüzü ve samimiyetiyle başta Ankaralılar olmak üzere sevgisini kazandığı tüm kardeşlerinin kalbinde yaşamaya devam edecek. Turgut abimize Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine, dostlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada da sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunularak, "Sanatına ve müziğine duyulan sevgiyle kalplerimizde yaşamaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Turgut Karataş, yarın öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ankaralı Turgut
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