Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu'dan Ankaralı Turgut için başsağlığı mesajı

Mumcu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Ankara'nın yöresel müzik kültürünü kendine has esprili üslubuyla yaşatan ve milyonlara tanıtan Karataş'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Neşeli şarkıları, güler yüzü ve samimiyetiyle başta Ankaralılar olmak üzere sevgisini kazandığı tüm kardeşlerinin kalbinde yaşamaya devam edecek. Turgut abimize Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine, dostlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada da sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunularak, "Sanatına ve müziğine duyulan sevgiyle kalplerimizde yaşamaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Ankaramızın yöresel müzik kültürünü kendine has esprili üslubuyla yaşatan ve milyonlara tanıtan Turgut abimizin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Neşeli şarkıları, güler yüzü ve samimiyetiyle başta Ankaralılar olmak üzere sevgisini kazandığı tüm kardeşlerinin… pic.twitter.com/54JTatvQ8O — Dr. Batuhan Mumcu (@BatuhanMUMCU) December 15, 2024

Turgut Karataş, yarın öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır